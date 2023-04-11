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習近平「招待」馬克宏後 抵廣東湛江考察水產、港口
大陸國家主席習近平日前罕見出北京，在廣州「招待」法國總統馬克宏後，轉赴廣東湛江考察。據新華社報導，10日習近平來到湛江市，先後考察海水養殖基地、紅樹林、徐聞港、環北部灣廣東水資源配置工程等。
在此之前，港媒星島日報報導稱，習近平此次南下，前往湛江考察，由於共軍南海艦隊（南部戰區海軍）總部位於湛江，「習此次湛江行，相信也將檢閱南海艦隊」。
不過，據新華社稍早報導內容，尚未提到習近平檢閱軍隊。
據報導，習近平10日在廣東省考察調研，首先來到湛江市，先後考察了大陸國家863計劃項目海水養殖種子工程南方基地、麻章區湖光鎮金牛島紅樹林片區、徐聞港、環北部灣廣東水資源配置工程。
報導指出，習近平透過考察，了解當地發展海洋漁業、加強紅樹林保護、提升交通基礎設施互聯互通水平、推動廣東海南相向發展、優化水資源配置等情況。
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