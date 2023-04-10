共軍稱完成軍演 陸委會再譴責：無理挑釁釀台海緊張

共軍10日晚間宣稱已完成對台軍演的各項任務，對此，大陸委員會稍早回應稱，陸方藉故挑起台海及區域緊張情勢，此一不理性的軍事挑釁行徑，已嚴重衝擊台海及印太區域和平穩定，引發國際社會關切，陸委會再度表達譴責。

陸委會強調，中華民國是國際社會負責任的一員，向來善盡國際義務，總統依慣例出訪過境，與友好國家互動往來，均屬正當權利之行使。

陸委會說，中共竟藉此對台施加針對性軍事恫嚇，企圖脅迫台灣接受其政治主張，此等蠻橫作為，引發台灣人民高度反感，無法獲得國際社會認同。

陸委會表示，政府堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線，絕不會退縮、更不會屈從。台灣將持續與全球民主夥伴合作，共同遏止專制政權軍事冒進的不負責任作為，呼籲中共當局以理性平等、相互尊重的態度，及早改採文明方式解決兩岸各種歧見，務實改善兩岸關係。

在日前宣布，於8到10日在台灣海峽和台灣島北部、南部及台灣島以東海空域組織軍演後，共軍東部戰區10日晚間表示，「圓滿完成」環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習各項任務，並稱戰區部隊全時待戰、隨時能戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。