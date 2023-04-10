馬克宏涉台談話 陸外交部：純屬「中國內政」

法國總統馬克宏近日結束訪問中國大陸行程，他在9日受訪時表示，歐洲必須減少對美國的依賴，避免捲入美中在台灣問題上的對抗。大陸外交部發言人汪文斌10日回應表示，「台灣問題純屬中國內政」，希望各國繼續恪守「一個中國原則」，堅定反對各種形式的「台獨」分裂活動。

汪文斌重申，「台灣問題純屬中國內政，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則」。

他接著說，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂活動和美方對其的縱容支持。中方希望各國認清台灣問題的實質，繼續恪守「一個中國原則」，堅定反對各種形式的「台獨」分裂活動。

對於馬克宏訪中成果，汪文斌說，訪問期間，兩國元首在北京、廣州兩地進行友好深入、高質量的交流，達成一系列戰略共識，為中法在雙邊、中歐和全球層面的合作指明了方向。

汪文斌說，兩國元首一致認為，中法有責任共同促進世界和平、穩定與發展，雙方同意保持密切元首溝通和高層交往，在年內舉行中法戰略、經濟財金和人文交流三大高級別對話機制新一次會議，同意深化航空航天、農食、綠色等領域互利合作，同意深化中歐全面戰略夥伴關係，雙方將互相支持對方提出的多邊理念和倡議，並就烏克蘭危機深入交換意見等。

他說，訪問期間，雙方簽署了近40項政府間協議和商務合約，涵蓋航空、科技、教育、農業等多個領域。雙方並發表中法聯合聲明，為兩國下階段各領域合作作出規劃。

至於歐委會主席馮德萊恩的訪中行程，汪文斌說，馮德萊恩和馬克宏同期訪中，延續了近期中歐高層交往的良好趨勢，雙方一致同意推動中歐關係穩定發展，加強互利合作，反對「脫鉤斷鍊」，共同應對全球性挑戰，在烏克蘭危機同意共同就勸和促談、減輕危機外溢影響等作出努力。他說，此訪有利於中歐全面戰略夥伴關係穩定發展，有利於為國際局勢注入穩定性。

至於歐盟外交與安全政策高級代表博雷利和德國外長是否在本周訪中，汪文斌說，近期中歐高層交往頻密，各領域對話合作全面鋪開。但他未正面回應，僅說請外界關注大陸外交部發布的相關訊息。

在10日下午的記者會上，汪文斌還證實，大陸外交部副部長馬朝旭將應邀於本周訪問澳大利亞和斐濟，並舉行新一輪中澳外交部政治磋商。