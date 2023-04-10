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共軍環台演習4架殲15現身 透露比夜間空中加油更強的新突破

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陸曝10日軍演現況 山東艦航母編隊參加、轟-6K掛實彈

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為大陸國產航空母艦「山東艦」。圖／取自環球網
圖為大陸國產航空母艦「山東艦」。圖／取自環球網

共軍8到10日展開對台軍演，大陸官媒央視曝光今天演習情況。其中，共軍東部戰區諸軍兵種模擬實施聯合封控、信火打擊，包括出動數十架殲擊機構建「圍島鎖台態勢」，多批多架「掛載實彈」的轟-6K戰機對「台島重要目標」模擬打擊，且「海軍17艦編隊參加了今天的演練」。17為大陸首艘國產航母山東艦的舷號，央視報導中，還有共軍殲擊機在山東艦上起降的畫面。

據央視報導，10日，共軍東部戰區繼續組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。報導稱，在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，諸軍兵種密切協同，模擬實施聯合封控、信火打擊，全面檢驗部隊在聯合作戰體系支撐下的聯合偵察、聯合指揮、聯合行動、聯合保障。

空軍方面，報導稱，共軍出動數十架殲擊機，持續於台灣海峽與台島南北兩端「戰巡進逼」，依托聯合情報支撐，展開尋殲海空艦機、空中封鎖演練，構建多向「圍島鎖台態勢」。

報導指出，在任務空域，共軍多批多架「掛載實彈」的轟-6K戰機，在預警機、殲擊機、干擾機的支援掩護下，對「台島重要目標」實施多波次模擬打擊；同時，火箭軍部隊也對海上移動目標進行火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊。

海軍方面，央視報導稱，多艘執行戰巡進逼任務的驅護艦，針對性展開突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖等行動演練。在台灣海峽，台灣島西北、西南以及台灣島以東海域「主動出擊，發揮性能優勢，靈活機動搶占有利陣位，高速進逼懾阻對手」。

報導還稱，「海軍17艦編隊參加了今天的演練」。

「17」是大陸首艘國產航母山東艦的舷號，在央視軍事曝光畫面中，還包括有殲擊機在山東艦上起降。昨日，央視就發布訊息稱，山東艦航母已前出至台灣東部。

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