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首艘陸產航母「山東艦」參加環島演訓 央視：已前出至台灣東部

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據央視國防軍事頻道「正午國防軍事」9日報導，中共東部戰區組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，山東艦航母編隊已前出至台灣東部。（央視截圖）
據央視國防軍事頻道「正午國防軍事」9日報導，中共東部戰區組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，山東艦航母編隊已前出至台灣東部。（央視截圖）

央視國防軍事頻道「正午國防軍事」9日報導，中共東部戰區組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習山東艦航母編隊已前出至台灣東部。報導引述大陸軍事科學院大校研究員趙小卓指稱，首艘大陸國產航母山東艦參加此次演習並發揮重要作用。

另外，據央視總台「看臺海」微信公眾號9日消息，大陸海軍研究院大校副研究員唐莉表示，這次山東艦航母編隊作為體系力量參與環島演訓，可以說是一個非常突出的亮點。

唐莉指出，「山東艦航母編隊作為我們大國海軍的戰略平台，其出島鏈進西太已經充分展現出，我遠海體系作戰能力的大幅提升，同時也是向『台獨』勢力釋放出這種強烈的震撼信號」。

唐莉說，航母編隊一出港就成為輿論的焦點，引發「島內」關注。從航母的活動位置來看，已經形成外阻、內封、固控「台獨」、呼應夾擊的力量部署。

她並稱，從這次演練的科目來看，航母編隊展現出很強的制空制海能力。「由此可以預見，今後中國海軍將更多的走向深海，挺進深藍，成為維護地區和平和台海穩定的大國重器」。

大陸軍事專家宋忠平接受香港文匯報訪問時表示，雖然中國航母沒有出現在央視報導的畫面中，但是航母已經在台灣島東部海域。

宋忠平指出，航母的部署可以在戰時發揮三個作用，一方面配合解放軍實現遠程打擊能力，對台灣島東部地區某些隱蔽的軍事基地可以實施有效打擊；同時也可以防止台東地區某些戰機戰艦逃離台灣，對它進行截擊；此外，航母作戰編隊也可以實現防空反導，遏制其他國家向台灣島馳援。

大陸軍事科學院研究員趙小卓接受環球時報採訪表示，此次演習是環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習兩個行動合二為一，這是一次多軍兵種聯合行動，有極強的針對性，此次演習實戰性極強，所有參演要素都是實兵實裝實彈，執行戰備警訓的艦機雷達開機，隨時處於戰備狀態。

趙小卓指出，此次演習目標非常明確、清晰，就是奪取制海權、制空權、制信息權，重點檢驗奪取「制權」的能力。

演習 山東艦 陸軍 央視

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