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陸環台軍演 出動轟-6K模擬奪取制海權

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
共軍東部戰區轟-6K起飛。中國軍網
共軍東部戰區轟-6K起飛。中國軍網

大陸宣布8到10日，在台灣北部、南部、以東海空域組織「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。據中國軍網9日一早揭露訊息，在演習中，共軍按計劃演練「聯合奪權行動」，包括出動多批多架轟-6K戰機，在預定空域對「敵」艦船實施模擬精確打擊，奪取目標海域制海權。

據中國軍網，共軍東部戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，戰區陸軍遠箱火，海軍驅護艦、岸導突擊群，空軍殲擊機、轟炸機、加油機，火箭軍常導火力單元等任務兵力快速向預定區域機動集結，展開行動部署，按計劃演練「聯合奪權行動」。

報導稱，在東海、台海和東南沿海一線執行任務的東部戰區海軍多個水面艦艇編隊、岸導突擊群和電子對抗、觀通等部隊，依令完成戰備等級轉進。多艘驅護艦高速向台灣周邊海域懾壓進逼，根據現場態勢組織近距突擊、遠域懾阻、防空反導等課目演練。

在奪取制空權演練中，共軍東部戰區空軍多批多架殲-16、殲-10C戰機掛載實彈緊急升空，協同海上驅護艦、地空導彈等兵力聯合編組行動，構建岸、海、空一體制空作戰體系。

同時，共軍出動多批多架轟-6K戰機位預定空域建立多個發射陣位，在海軍、火箭軍等兵力協同支援下，對「敵」艦船實施模擬精確打擊，奪取目標海域制海權。

報導引述共軍轟-6K飛行員楊陽指出，此次演練行動，突出「偵、控、打、評」全流程檢驗聯合突擊、精確毀傷水平，進一步錘煉實戰本領。

報導稱，昨日東部戰區陸軍多個砲兵旅、火箭軍多個常規導彈旅依令進入預定作戰地域，各發射單元迅即佔領發射陣地，展開發射準備，協同海空突擊力量，對預定目標實施模擬聯合打擊，檢驗聯合作戰體系支撐下火力快反和遠程精打效能。演練重點檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制訊息權能力，「任務部隊同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。」

共軍火箭軍某旅組織展開誓師動員。中國軍網
共軍火箭軍某旅組織展開誓師動員。中國軍網
共軍海軍徐州艦在台灣以東海域戰備警巡。中國軍網
共軍海軍徐州艦在台灣以東海域戰備警巡。中國軍網

共軍 戰機 海軍

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