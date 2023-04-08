中國軍演陰影下，台灣人在自由廣場跳舞

（德國之聲中文網）周六（4月8日），一群大學生在台灣的自由廣場練習舞蹈，他們似乎對中國正在在這個自治島嶼周邊舉行的大規模軍事演習並不擔心。

北京稱為期三天的演習是對台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫的“嚴厲警告”，但是對岸的武力展示已經成為台北居民生活的一部分。

“我當然有點害怕。”23 歲的大學生洪翔宇（Hong Xiang-yu，音譯）在台北市中心這個公眾聚集的廣場跳完舞蹈後說，“看，我們在自由廣場。我希望保持自由，做我想做的事，說我想說的話。”

宏偉的廣場兩側矗立著台北國家劇院和台北國家音樂廳，這裡已成為社交聚會以及集會和抗議活動的場所。居民經常聚集在這裡，學校樂隊和舞蹈團體也很常見。

在前台灣領導人蔣介石的巨大紀念堂外，一群高中儀仗隊學生擺弄著仿制步槍。“我想現在很多台灣人已經習慣了，感覺就像是：我們又來了！” 16 歲的蔡晉（Jim Tsai，音譯） 說。

1949年國民黨軍隊在內戰中輸給中共之後，蔣介石在台灣建立了一個偏安政府。他是台灣島上的一個爭議性人物。許多年輕人將蔣介石視為和當下中國威權政府一樣的政權代名詞，而中國將台灣視為自己領土的一部分。這位台灣前領導人建立了一個殘酷的軍事政權，由此流放、監禁和殺害了數千名反對者，直到他於 1975 年去世。

自由廣場已成為台灣社會自由生活的象征，並提醒人們台灣走過的歷史。

雖然台灣人民似乎已經習慣了中國的威脅，但他們仍然堅信台灣將保持自由。“我們很擔心，但我們需要繼續前進。我相信我們的政府不會讓我們失望。”洪翔宇說。

台灣的國旗在廣場入口處巨大的中式拱門後面隨風飄揚。

32歲的建築工人邁克爾·莊（Michael Chuang）說：“他們（中國）似乎很喜歡這樣做，把台灣當成他們的了。我現在已經習慣了。”和其他許多人一樣，他也很務實。他說：“如果他們入侵，我們無論如何也逃不掉。我們將看看未來會怎樣，在哪裡跌倒就從哪裡爬起來。”

（法新社）

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