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影／中共環台軍演二度釋出最新影片 檢驗奪取制海空信息權能力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在奪取制空權演練中，戰區空軍數十架殲16、殲10C戰機掛載實彈，在預警機、干擾機、加油機引導支援下，展開多波次中遠距空戰對抗。大陸央視軍事
在奪取制空權演練中，戰區空軍數十架殲16、殲10C戰機掛載實彈，在預警機、干擾機、加油機引導支援下，展開多波次中遠距空戰對抗。大陸央視軍事

中共東部戰區8日宣布在台灣周邊進行為期3天的軍演，8日晚間更二度釋出最新影片，顯示演練重點檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制信息權能力，任務部隊同步組織環台戰巡進逼，塑造圍島懾壓態勢。

大陸央視軍事報導，東部戰區聯合作戰指揮中心下達指令後，從地面指揮機構到空中指揮樞紐，從陸上火力單元到海空作戰平台，指揮信息高效流轉，任務兵力密切協同。

戰區陸軍遠箱火，海軍驅護艦、岸導突擊群，空軍殲擊機、轟炸機、特種機，火箭軍常導火力單元等任務兵力快速向預定區域機動集結，展開行動部署。岸海空網電對抗力量，全程展開電子偵察、干擾壓制等支援行動。

執行警巡任務的東部戰區海軍多艘驅護艦，高速向台島周邊海域懾壓進逼，靈活機動搶占有利陣位，根據現場態勢，組織近距突擊、遠域懾阻、防空反導等課目演練。

為全面奪控海空優勢，在台灣周邊海域，聯合反潛演練同步打響。警巡艦艇編隊與反潛巡邏機組網建鏈，構成聯合反潛體系。

反潛巡邏機率先發現「水下異常」，遠程水聲監聽力量協同印證，引導多型平台裝備前出偵察比對，經過數據融合分析，精準捕獲目標信號，各水面艦艇迅即展開圍堵驅殲，協同「獵鯊」。

海上編隊指揮員劉蘇閩說：「海軍艦艇編隊位台島周邊多域布勢，檢驗部隊偵、控、防、打、評等關鍵能力，進一步貫通了聯合作戰信火鏈路。」

在奪取制空權演練中，戰區空軍數十架殲16、殲10C戰機掛載實彈，在預警機、干擾機、加油機引導支援下，展開多波次中遠距空戰對抗。各型戰機混合編組、靈活布勢，運用干擾壓制、佔位阻擊等方式，對「敵」空中兵力實施快速尋殲，有效奪取並保持任務空域制空權。

東部戰區空軍某旅旅長呂根章表示：「在空戰對抗中，我們依托制空作戰體系支撐，實現'敵情'信息實時傳遞、戰場態勢快速共享、協同打擊高效發起。」

東部戰區陸軍多個砲兵旅、火箭軍多個常規飛彈旅依令進入預定作戰地域，各發射單元迅即佔領發射陣地，展開發射準備，協同海空突擊力量，對預定目標實施模擬打擊，檢驗聯合作戰體系支撐下火力快反和遠程精打效能。

東部戰區新聞發言人施毅表示，這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

東部戰區陸軍多個砲兵旅、火箭軍多個常規飛彈旅依令進入預定作戰地域，各發射單元迅即佔領發射陣地，展開發射準備，協同海空突擊力量，對預定目標實施模擬打擊。大陸央視軍事
東部戰區陸軍多個砲兵旅、火箭軍多個常規飛彈旅依令進入預定作戰地域，各發射單元迅即佔領發射陣地，展開發射準備，協同海空突擊力量，對預定目標實施模擬打擊。大陸央視軍事

空軍 海軍 陸軍

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