蔡總統剛返台 大陸隨即宣布在福州、平潭海域實彈射擊

蔡英文總統7日晚間7時30分左右正式結束「民主夥伴共榮之旅」返抵桃園機場。蔡總統返台後在機場發表談話稱，此次出訪讓國際社會看到，台灣在面臨威脅壓力時會更團結，不會因為打壓而屈服，不會因為受到阻礙而停止跟世界交流。但大陸福建海事局隨即於7日晚間10時許宣布，8日起在福州、平潭兩海域進行實彈射擊。

在蔡總統日前即將與美國眾議院議長麥卡錫會面前，福建海事局即宣布，自5日起，「海巡06」輪編隊在台灣海峽中北部開展巡航巡查專項行動，為期三天。這項消息引一度發高度關注。

「海巡06」輪編隊為期三天的巡航巡查專項行動已於7日結束，但福建海事局隨即又發布航行警告：8日、11日、13日、15日、17日、20日8時至12時，將於羅源灣可門水道連山東南部附近海域組織實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

平潭海事局也發布航行警告稱，10日7時至20時，福建平潭長江澳附近海域將開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

不過，相較於去年8月中國大陸對於時任美國眾議長裴洛西訪台後的反應，對於蔡總統此次與麥卡錫會面，北京當局的表現已相對克制許多。