大陸「海巡06」稱 7日為馬祖籍「閩珠8號」輪實施監護

隸屬於福建海事局的大陸「海巡06」輪編隊，5日起在台灣海峽中北部展開為期三天的巡航巡查專項行動，已於周五結束，期間並未發生對我船隻進行登船檢情事。

福建海事局7日晚間發布新聞稿表示，當日，「海巡06」輪編隊巡查了閩江口及馬祖列島周邊海域，巡查了福州黃岐至馬祖、馬尾至馬祖兩條「小三通」客運航線通航環境，並對開往連江黃岐的馬祖籍「閩珠8號」輪實施監護。

福建海事局表示，在馬祖列島周邊海砂富集海域，「海巡06」輪編隊還重點開展了夜間打擊非法採運砂船行動。

新聞稿指出，自4月5日上午9時專項行動開展以來，「海巡06」輪編隊巡航總里程達410海里，對平潭對台直航集裝箱航線、兩岸「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域開展了巡航巡查。

福建海事局稱，此次專項行動進一步暢通台灣海峽船舶通航環境，維護通航秩序，打擊各類海上交通違章違規違法行為，保障海上重點工程建設，防範商漁船碰撞風險。