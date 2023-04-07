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國台辦：絕不為台獨分裂活動留下任何空間

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。賴錦宏/攝影

大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日晚表示，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！正告民進黨當局，陸方絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，維護國家主權和領土完整。敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。

有記者問：「蔡英文已返台，對此次蔡英文過境美國有何評論？」朱鳳蓮作上述回應。

朱鳳蓮指出，針對蔡英文過境「竄美」，陸方已多次表明立場。蔡在過境期間的所作所為就可以讓人看清，所謂過境只是藉口，實際是「倚美謀獨」的挑釁。

朱鳳蓮表示，一段時間來，民進黨當局持續挑戰一個中國原則，為了政治私利甘當美國反華遏華馬前卒，在國際上散佈「一中一台」等「台獨」論調，不惜出賣台灣民眾利益配合美方對我「脫鉤」、「斷鍊」，加大力度拉攏滲透美國國會，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，最終只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

蔡英文 朱鳳蓮 台獨

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