蔡總統前腳剛走 陸媒稱：瓜地馬拉各界都想與中國建交

蔡英文總統甫於日前到訪我中美洲友邦瓜地馬拉，大陸官媒隨後也赴該國採訪選舉，並強調瓜國各界都想盡快與中共建交，並特別指出，當前中美洲西語系「六兄弟」，就只剩瓜地馬拉還沒和中共建交。

大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」7日發文指出，瓜地馬拉「快亮紅燈」、「可能也要和台灣當局說『不』了」。近日中共官媒CGTN（中國環球電視網）到訪瓜國，獨家專訪瓜地馬拉左翼黨派推出的正副總統候選人，角逐大位的阿米爾卡．波普表示，「中國的主權必須得到尊重」，且認為政府應為民眾和國家經濟發展考慮，「選擇正確的外交方向」。

文章特別強調，2015年在北京舉行的「中拉論壇首屆部長級會議」，就讓我方政府「一度睡不著覺」。近期還有瓜地馬拉將派一位高級外交官訪陸的消息，而大陸外交部對此回應，「我們希望瓜地馬拉認清大勢，早日作出正確選擇」。

文章還提到，當前中美洲西語系「六兄弟」，只剩瓜地馬拉還沒和中共建交，其餘巴拿馬、哥斯大黎加、尼加拉瓜、薩爾瓦多與宏都拉斯都已投向中共。文章指，盡快與中共建交「是瓜地馬拉各界的心聲，也是不可逆的潮流」，大陸也早已成為瓜地馬拉第二大進口來源。

對於我外交部駁斥瓜國高層訪陸、強調瓜國是忠實友邦，兩國關係極為密切友好，文章則強調，「類似話術曾用在聖多美及普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯等諸多國家身上」，但這些國家最後都與台灣斷交。

這並非北京首次放出瓜國邦交警報。中共官媒環球時報去年5月底就曾刊出署名「顧莫中」的文章，指出「在幾天前舉辦的首屆中國—拉共體交通合作論壇上，瓜地馬拉代表表達了同中國加強合作的意願」。