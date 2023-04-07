習近平：指望中國在台灣問題妥協退讓 只會搬石頭砸自己腳

大陸國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見歐盟執委會主席馮德萊恩時談及台灣問題，強調台灣問題是中國核心利益中的核心。「誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。」

據新華社報導，馮德萊恩重申，歐盟無意改變長期奉行的一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，希望台海地區保持和平穩定。

習近平指出，中方始終將歐盟視為國際格局中一支戰略性力量，一直把發展中歐關係視為中國外交優先方向，願同歐方延續良好傳統，保持密切溝通，增進戰略互信，聚焦互利共贏合作，共同克服幹擾和挑戰，實現中歐關係高水準運行。

據報導，習近平強調，中歐雙方要加強溝通，建立正確的相互認知，避免誤解誤判。中華民族有著5,000多年文明史，歷來反對窮兵黷武、恃強凌弱、國強必霸。中國的發展是為了讓中國人民過上好日子。同時，中方堅決維護自身主權、安全、發展利益，絕不答應任何勢力剝奪中國人民追求幸福的權利。

習近平指出，中歐要聚焦合作，互利共贏，支持經濟全球化、貿易自由化，就經貿合作中的問題深入對話溝通，通過協商達成雙方均可接受的安排。中方是歐洲解決能源、通貨膨脹等挑戰，提升競爭力的重要夥伴，歡迎歐方繼續分享中國發展紅利。

習近平強調，中歐關係的良好發展離不開獨立自主、相互尊重、互利合作。中方堅定奉行獨立自主的和平外交政策，尊重各國人民自主選擇發展道路的權利。中國同任何國家發展雙邊關係都不針對、不依附、也不受制於協力廠商。中歐雙方要正視差異，管控分歧，相互尊重。希望歐盟委員會著眼歐盟根本和長遠利益，從中歐關係大局出發，為中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

據新華社，馮德萊恩表示，中國擁有悠久歷史和深厚文化，歐中文明交流互鑒對雙方和世界具有積極影響。歐中在應對氣候變化等全球性挑戰和政治解決地區爭端問題上擁有很多共識，雙方應該共同努力，為維護世界和平穩定作出貢獻。歐方完全不贊同搞「脫鉤斷鏈」，希望同中方加強交往對話，儘早重啟三個對話機制，開展更多互利合作。