反制「麥蔡會」！陸方宣布對蕭美琴實施制裁

蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，外界關注大陸官方將如何反制。據新華社7日報導，大陸中共中央台辦發言人7日授權宣布對我駐美大使蕭美琴實施制裁，並直指蕭美琴為「台獨頑固份子」，嚴禁蕭美琴及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，同時禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

發言人列出蕭美琴罪狀，指她「挾洋自重，「倚美謀獨」，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。」

與此同時，發言人強調，歷史已經並將繼續證明，「台獨」是絕路，「台獨」頑固分子倚靠外部勢力恣意挑釁必將失敗。「任何人任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

美國眾議院議長麥卡錫5日和近20位跨黨派國會議員在洛杉磯雷根圖書館會晤蔡英文。大陸中共全國人大外事委員會、外交部發言人、國防部發言人、國台辦發言人等4部門紛紛對「麥蔡會」發表聲明與談話「譴責」此舉。外界關注陸方將如何進行反制，此前有許多聲音認為陸方對其反應「溫和」，未見局勢升級。