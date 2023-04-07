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大陸 「海巡06」7日將進入台灣海峽北部水域巡航巡查

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸「海巡06」輪編隊6日在台灣海峽中部水域開展巡航巡查。（取自中新網）
大陸「海巡06」輪編隊6日在台灣海峽中部水域開展巡航巡查。（取自中新網）

據中新社與央視新聞6日深夜報導，大陸「海巡06」輪編隊當日在台灣海峽中部水域開展巡航巡查。據福建海事局通報，「海巡06」輪執法船編隊巡查了平潭對台直航貨運航線、台灣海峽船舶習慣航路等水域，現場查看航路水深、洋流以及船舶流量情況，保障船舶通航環境暢通，維護台灣海峽中部水域航行秩序。

報導稱，7日，「海巡06」輪編隊將在台灣海峽北部水域開展巡航巡查行動。

「海巡06」輪號稱是台灣海峽首艘大型巡航救助船，去年7月在福建平潭正式列編福建海事局。該輪船長128.6米，滿載排水量6,600噸，可到達全球除南北極以外所有海域。

在蔡英文總統即將與美國眾議院議長麥卡錫會面前，福建海事局宣布，自5日起，「海巡06」輪編隊在台灣海峽中北部開展巡航巡查專項行動，為期三天。消息引發高度關注。

大陸方面5日曾表示，專項行動期間將對「平潭對台直航集裝箱航線、小三通客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域開展巡航巡查」，大陸執法人員還將對兩岸直航貨船、作業船現場檢查。

為此，陸委會於5日深夜回應稱，陸方作為係蓄意升高兩岸緊張情勢，我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議，並警告倘若陸方執意採取片面作為，「我方勢將被迫採取相應作法」。

不過，陸委會副主委兼發言人詹志宏在6日下午記者會中表示，經與海巡等主管機關了解，目前為止並沒有我方船舶遭登船臨檢、騷擾的情況發生，其「海巡06」輪行動也在我方的緊盯監控之中。

中新社報導，6日12時10分，「海巡06」輪抵達北緯25度24.2分，東經120度27.2分位置，按照既定路線由南向北航行，巡查台灣海峽中部水域。

報導稱，「行動期間，『海巡06』輪執法船編隊還對商漁船航行密集區、非法採砂活動多發區進行巡查，沿途開展助航設施和船舶無線電秩序檢查，防範商漁船碰撞，打擊內河船非法涉海運輸、海上非法採運砂行為，維護水上交通安全穩定」。

在中新社與央視新聞的報中均未提及，「海巡06」當日有對兩岸直航貨船、作業船進行現場檢查。

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