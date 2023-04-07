世界會客廳 國際思想交流舞台

中共上海市委書記陳吉寧5日傍晚在「世界會客廳」與前總統馬英九會面。據中新社報導，「世界會客廳」是一座總建築面積9.9萬平方米的國際會議文化中心，具有會議、會見、宴請、展覽和演出等功能。

憑藉北外灘濱江港口優勢，配套設有3,000噸級遊船臨時靠泊功能。以「會客世界」為關鍵詞，是上海在構建「國際會展平台」之後，為匯聚加強全球文化與智慧交流築起的「國際思想舞台」。

「世界會客廳」擁有瞭望浦東的最佳視角。記者黃雅慧／攝影

報導稱，「世界會客廳」與上海東方明珠電視塔隔黃浦江正對，走過橫跨蘇州河的外白渡橋，便可到達另一處赫赫有名的地標性建築和平飯店，陸家嘴、外灘、北外灘由此構成上海市中心的「黃金三角」，從「世界會客廳」更可將陸家嘴的天際線一覽無餘。

華建集團華東建築設計研究總院院長張俊傑解釋，如何將昔日的揚子江碼頭煥新成為上海時代新地標。「世界會客廳」三幢樓連接而成的建築群之中，1號樓是在拆除了原港務辦公樓及揚子江碼頭1號倉庫後新建而成，同時將兩個擁有百年歷史的倉庫改造更新為2號、3號樓，三幢建築整體改建成為「世界會客廳」。

中新社指出，「新老融合共生」使得世界會客廳建築群特色極具「世界感」。改造更新的兩幢建築，既能從灰紅的磚色搭配中看到上海石庫門建築的影子，又可從其外立面的柱廊元素和厚重感聯想起外灘的萬國建築群，新建的1號樓則與二者既有色彩上的協調融合，也兼具著簡約通透的現代風格。

「世界會客廳」2022年8月甫一開放，便成為中國大陸國家級大型公共文化與會議活動的「聚光點」和世界智慧交流的「新舞台」。短短幾個月時間，即承擔起如「上海公報」發表50周年紀念音樂會、2022年上海全球投資促進大會暨「潮湧浦江」投資上海全球分享季啟動活動、2022上海-台北城市論壇、2022年世界城市日全球主場活動暨第二屆城市可持續發展全球大會開幕式、2022北外灘國際航運論壇等十餘場重大國際會議。