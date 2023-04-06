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中國海巡06輪編隊台海巡航第2天 未攔檢船隻

中央社／ 台北6日電

據中國福建海事局通報，「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，今天在台灣海峽中部進行第2天的聯合巡航巡查專項行動，期間並未現場攔檢船隻，也沒提到遭海巡署新竹艦監控。

福建海事局昨天宣布，其大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的編隊開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，引發關注。

陸委會抨擊中共此舉明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，將對兩岸間交通正常往來產生嚴重不利影響，向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議。海巡署也派出新竹艦監控，雙方距離約0.5浬（926公尺）。

福建海事局微信公眾號今晚通報，海巡06輪編隊6日在台灣海峽中部水域展開巡航巡查專項行動。

通報稱，中午12時10分，海巡06輪抵達北緯25度24.2分，東經120度27.2分位置，按照既定路線由南向北航行，巡查台灣海峽中部水域。

據通報，行動期間，海巡06輪執法船編隊巡查了平潭對台直航貨運航線、台灣海峽船舶習慣航路等水域，現場查看航路水深、洋流以及船舶流量情況，保障船舶通航環境暢通，維護台灣海峽中部水域航行秩序。

通報並稱，編隊還對商漁船航行密集區、非法採砂活動多發區進行巡查，沿途展開助航設施和船舶無線電秩序檢查，防範商漁船碰撞，打擊內河船非法涉海運輸、海上非法採運砂行為，維護水上交通安全穩定。

福建海事局表示，海巡06輪編隊明天將在台灣海峽北部水域展開巡航巡查行動。

福建海事局並發布一段48秒的短影音，僅顯示海巡06輪今天在台海巡查，期間曾近距離監看漁船，並未現場攔檢船隻，也沒有出現新竹艦跟監的畫面。

海巡署 台灣海峽 福建

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