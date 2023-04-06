山東艦首次遠洋演訓 大陸軍事專家：不要大驚小怪

大陸首艘航空母艦山東艦組成的航艦編隊5日穿越巴士海峽，經台灣東南海域展開首次西太平洋訓練。國際媒體普遍認為此舉是針對「蔡麥會」進行的軍事威懾行動，但大陸軍事專家表示，山東艦航艦編隊赴西太平洋開展遠海訓練是「順理成章、水到渠成」的事，「不值得大驚小怪」。

山東艦是大陸自主設計、自主配套、自主建造的首艘航艦，於2019年12月交接入列。入列迄今，山東艦先後完成跨區機動、編隊戰術等訓練任務。從官方發布的訓練動態中可以看到，山東艦奔赴遠海訓練的日子指日可待。

環球時報報導，大陸軍事專家張學峰表示，山東艦航艦編隊出第一島鏈，赴西太平洋開展遠海訓練，是順理成章、水到渠成的事，外界不值得大驚小怪。只有見慣了大風大浪，在風浪中摔打，以後才能經受住大風大浪。

先前遼寧艦航艦編隊赴西太進行遠海訓練時，日本不僅出動出雲號直升機航艦跟蹤監視，日戰機還升空應對中方艦載機活動。此外，遼寧艦在遠海訓練期間也與美國海軍神盾驅逐艦「馬斯廷」號有近距離接觸。

大陸軍事專家宋忠平指出，無論是遼寧艦還是山東艦都絕不是「宅男」，都會在遠海遠空形成強大的戰鬥力和保障力，在未來的軍事鬥爭準備中都會發揮重要作用。

宋忠平提到，山東艦到西太訓練就是一次重要的軍事演訓，具有很強的針對性和實戰性。山東艦的遠海訓練還預示了另一種可能，未來山東艦和遼寧艦可能會同時出現在西太平洋，進行雙航艦編隊演練，形成「一加一大於二」的優勢。