中共巡航擬查貨船 陸委會：刻意干擾不文明
中國大陸福建海事局啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，宣稱將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。陸委會今表示，這是一種干擾、不是文明的作法。
陸委會6日下午舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。
詹志宏表示，一般海巡船跟軍艦的性質不一樣，陸方用含糊的講法，這對於往來台灣海峽附近的所有船舶，包括任何國家、任何國籍的船舶都是一種不方便，甚至是干擾，這個不是文明的做法。
他說，截至目前了解，沒有發生所謂陸方人員登船、臨檢等情形。陸方對於兩岸航行船舶有干擾可能，「我們要提出我們的抗議」；倘若真的有相關狀況發生，將會斟酌當時情況作出反制因應。
中國大陸福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。5日晚間再通報，這項行動為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。
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