馬英九參觀上海四行倉庫 聽到楊惠敏冒險送國旗歷史「激動鼓掌」

馬英九前總統一行下午四點左右參觀上海靜安區四行倉庫紀念館，當講解員在「孤軍奮戰」展區時，神情嚴肅，聽到女童軍楊惠敏背國旗游過蘇州河，為守軍送上中華民國國旗時，馬英九激動地鼓掌叫好。

民國二十六年10月26日爆發四行倉庫保衛戰，由國軍第88師第524團團附謝晉元中校所率領的該團第1加強營死守與上海公共租界僅有一條蘇州河之隔的四行倉庫，作為中方軍隊在撤退至上海西部郊區的過程中，對日軍的牽制。

10月28日夜間，楊惠敏將一面12尺長的中華民國國旗裹在身上所穿著的童軍服底下，冒著戰火危險自公共租界出發成功泳渡蘇州河，並獲得謝晉元的接見將國旗送至四行倉庫。

楊惠敏也攜帶了一份四行倉庫守軍人員的名單返回「公共租界」，當時名單上共有800個人名，因此被稱為「八百壯士」，但這份名單其實是為了戰時的保防需要而捏造，讓日軍因人數多達800而有所顧忌，實際上只有約四百名守軍。

隔天，楊惠敏所送至的國旗在四行倉庫屋頂升起，大大的鼓舞振奮了守軍士氣與隔岸觀戰的民眾，並獲得當時駐紮在租界內的世界各國媒體讚揚。事後楊惠敏與謝晉元的事蹟被編寫入中華民國各級學校的歷史教科書。楊惠敏後來隨國民政府撤退來台，定居台北。33歲時經介紹後與年過花甲喪偶的台大教授朱重明結婚，育有二子朱復圭與朱復轟。

丁善璽拍攝的「八百壯士」裡，由影星林青霞扮演楊惠敏，受到好評。楊惠敏於1992年3月9日病逝於台北榮民總醫院，享壽77歲。時任總統李登輝送上「志行揚芬」的輓額，以示敬悼。救國團主任、婦聯會主任委員、女童軍代表及立法委員為楊惠敏靈柩覆蓋國旗，不少政要都題輓額致唁、影星林青霞也到場致祭。

四行倉庫紀念館講解員向馬英九稱，目前已找到三百餘位當時四行倉庫守軍的下落，但還有數十位還沒有著落。部分守軍後來被日軍徵伕到新幾內亞做苦力，有的就死在當地；也有的已不可考。但紀念館仍會努力將所有的守軍名錄補齊。