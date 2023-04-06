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陸外交部：願和歐方推動中歐大交流大合作

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
法國總統馬克宏4月5日至7日對中國進行國事訪問。這是4月5日下午，馬克宏抵達北京首都國際機場。(新華社)
法國總統馬克宏4月5日至7日對中國進行國事訪問。這是4月5日下午，馬克宏抵達北京首都國際機場。(新華社)

在中美關係仍緊張之際，近期西班牙首相桑切斯、法國總統馬克宏歐盟委員會主席馮德萊恩相繼訪華，中國大陸外交部發言人毛寧6日指出，熱絡往來充份表明雙方雖存在一些分歧，但更有共同利益，中方願和歐方一道推動中歐大交流、大合作。

毛寧表示，近期多位歐洲領導人訪華，成果豐碩。大陸國家主席習近平會見了桑切斯，並將和馬克宏、馮德萊恩深入交換意見，為中西、中法、中歐關係下一步發展提供戰略引領。

她說，現在幾乎每周中國和歐洲國家，都在北京舉行外交部政治磋商，為下階段中歐之間頻密的高層互動做準備。數十位歐洲商界領袖出席了今年的中國高層發展論壇，表達在華投資興業的信心和期待。中歐各領域交往已迅速重啟，正全面鋪開。

對此，毛寧說，近期中歐之間的熱絡往來充分表明，雙方雖然存在一些分歧，但更有溝通交流的強烈願望、廣泛深厚的共同利益。「作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，我們願同歐方一道推動中歐大交流、大合作」，在交流合作中增信釋疑、縮小分歧，以中歐關係的穩定發展為動蕩的世界持續注入確定性和正能量。

至於烏克蘭問題，毛寧在6日的記者會上重申，在烏克蘭危機問題上，中方始終秉持客觀公正的立場，是政治解決危機的倡導者、勸和促談的推動者。她說，談到在烏克蘭問題上的責任，我想美國還有北約這樣的軍事集團應該承擔起責任，北約沒有資格指責施壓中國。

毛寧 馬克宏 烏克蘭 歐盟

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