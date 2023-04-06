陸巡查台海船舶 北京國關學者：強化一中原則

總統蔡英文會晤美國眾議長麥卡錫之際，大陸自5日起展開「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，指稱將檢查兩岸直航貨船等。對此，港媒報導引述北京國官學者、大陸第十四屆全國政協常委賈慶國分析稱，此舉是中方因應美國挑戰底線的回應，以強化「一個中國原則」。

據香港文匯報，北京大學國際關係學院教授賈慶國指出，麥卡錫號稱美國第三號人物，與蔡英文會見實際上是再次挑戰中國大陸在台灣問題上的底線，展開巡航巡查專項行動是在不大幅升高軍事緊張態勢的前提下，對會見的表態。

他說，美國近期不斷推出反華提案、法案，特別是涉台提案，使中美關係尤其台灣問題持續緊張，「因此可以說，美國國會在中美關係中是一個不穩定因素，起到了非常壞的作用。」

在此之下，賈慶國認為，中美是對稱式反應，即美國挑戰一中原則，中國大陸強化一中原則。他還說，事實上中國大陸從未放棄對台灣的主權，此番透過執法船艦在海峽中線以東巡查，也並未上升至軍事層面，另外也表明台海問題是中國大陸內部事務，在國家主權範圍之內。

據大陸福建海事局指出，本次專項行動為期3天，出動「海巡06」輪編隊和海事執法人員，會同東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，將對平潭對台直航集裝箱航線、兩岸「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域展開巡航巡查。

港媒報導還引述有專家分析認為，中國大陸此次行動，旨在奠定執法事實，凸顯大陸對台海大部分海域的管轄權，再度否定所謂「台海中線」。