半導體材料獲大基金二期重點投資 靶材全球市場規模料超1兆

大陸半導體材料商晶瑞電材日前宣布參股35%的子公司湖北晶瑞，獲大基金二期投資，引發市場關注。市場分析指出，大基金二期對上游半導體材料等領域投資明顯加大。

財聯社報導，近些年，隨著全球半導體集成電路產業的快速發展，行業下游應用需求持續旺盛，全球靶材行業市場規模不斷擴大，預計到2025年，全球市場規模將達到333億美元（新台幣1兆元），發展空間廣闊。

大陸發改委等五部門近日發布「關於做好2023年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟體企業清單制定工作有關要求的通知」，其中涉及積體電路產業的關鍵原材料、零配件（靶材、光刻膠、掩模版、封裝載板、拋光墊、拋光液、8英寸及以上矽單晶、8吋及以上矽片）生產企業。

近年來大陸國家各部委先後制定了一系列「新一代信息技術領域」及「半導體和集成電路」產業支持政策，其中半導體材料也為重點支持對象。在芯片生產過程中，「靶材」是一種必不可少的關鍵材料，存在工藝不可替代性，也叫「濺射靶材」，多被應用於積體電路、太陽能電池、平板顯示等領域。

隨著全球半導體行業的快速發展和晶圓產能的不斷擴大，半導體材料的市場規模穩定增長，濺射靶材市場規模同步增長。根據SEMI的數據，2016年全球半導體材料銷售額為428億美元，2021年達到643億美元，2016到2021年的年均複合增長率為8.48%。

半導體靶材在晶圓製造與封測環節的成本佔比相對固定，五礦證券指出，全球晶圓製造材料中，靶材佔比為3%，大陸靶材自主化率小於10%。而根據SEMI統計，在晶圓製造材料中，濺射靶材約佔芯片製造材料市場的2.6%；在封裝測試材料中，濺射靶材約佔封裝測試材料市場的2.7%。

全球高純濺射靶材市場長期由日本、美國的少數跨國企業所控制，呈現寡頭競爭的格局。根據前瞻產業研究院整理，2019年全球半導體靶材市佔比例中，僅四家日本及美國企業便佔據了全球約80%的市佔。

大陸半導體靶材廠商起步較晚但成長較快。根據SEMI統計數據計算，大陸半導體靶材市場規模在全球市場中佔比已從2014年的約10%提升至2019年的約19%。未來半導體濺射靶材領域存在較大的本土化產替代空間，將逐步降低對進口靶材的依賴。