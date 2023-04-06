沙烏地阿拉伯與伊朗外長 今天在北京會晤

路透引述消息報導，沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）6日在北京會面。報導指出，伊朗高級官員表示，由於搭路促成沙伊復交，阿卜杜拉希揚及費薩爾同意4月6日在北京會面。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」報導，此次會晤將是自2016年沙伊兩國斷交以來，兩國外長7年多來的首次正式會晤，透露出美國主導中東的時代結束。

沙國中東報（Asharq Alawsat）引述消息人士報導，他們選擇在北京作為會晤地點是因為，大陸在沙伊兩國達成恢復外交關係協議方面所起到的積極作用。消息人士還說，兩人會晤期間將討論關於恢復雙邊外交關係及互派大使的安排。

北京在德黑蘭和利雅得之間取得突破的秘密角色震動了中東的動態，美國幾十年來一直是中東的主要調解人，展示安全和外交實力。

另一名伊朗官員指出，美國介入該地區的時代已經結束，地區國家有能力在沒有華盛頓干預的情況下維護中東的安全與穩定。「接下來的步驟將在北京會議上討論，例如重新開放大使館和任命大使。」

沙烏地阿拉伯於2016年與伊朗斷絕關係，先前沙國駐德黑蘭大使館在兩國因利雅得處決一名什葉派穆斯林神職人員而發生爭執時遭到襲擊。沙國隨後要求伊朗外交官在48小時內離開，同時從德黑蘭撤離大使館工作人員。自2015 年沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國介入葉門戰爭後，兩國關係惡化，與伊朗結盟的胡塞運動推翻了沙國支持的政府並接管了首都薩那。

對沙國來說，這筆交易可能代表安全得到改善。該王國指責伊朗武裝胡塞武裝，對沙國城市和石油設施進行導彈和無人機襲擊。

2019年，利雅得將沙國阿美石油設施遭受的大規模襲擊直接歸咎於伊斯蘭共和國，導致其一半的石油產量中斷。