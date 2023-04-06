拉法葉、成功級軍艦監視山東艦 距離最近約5、6海里

國防部昨天證實，中共航母「山東艦」編隊穿越巴士海峽，並航經台灣東南海域，國軍在目視可及範圍內跟監。國防部長邱國正今天在立法院外交跟國防委員會備詢表示，國軍派遣拉法葉、成功級軍艦前往監視山東艦，最近維持約5、6海里。

邱國正今天證實，山東艦在鵝鑾鼻外200海里。國民黨立委陳以信詢問，國軍有無監視，距離山東艦多遠，邱國正表示，大概約5、6海里，拉法葉、成功級軍艦都有，南偵艦只要能夠派出去都有派。

針對美海軍航空母艦尼米茲艦也在台灣東部約400海里處，邱國正說，不能說美軍為了山東艦而來，但尼米茲艦在此位置都有關聯。

邱國正強調，山東艦一離開母港，國軍就已掌握，且軍方也知道此次為山東艦的第21次航訓。

民進黨立委羅致政關注中共機艦近日動態，邱國正表示，最近天候不佳，共機每天大概出動10多架，共艦約4、5艘。至於中共海巡06艦啟動巡航，其具體位置國軍是否掌握。邱國正表示，中共海巡06的位置一直在平潭附近繞。