陸將檢查兩岸直航貨船 陸委會：我將被迫採取相應作法

大陸5日宣布展開「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」後，福建海事局晚間進一步通報稱，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。對此，陸委會深夜發表回應說，我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議，若陸方執意採取片面無理作為，我方勢將被迫採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔。

據陸委會新聞稿，針對中國大陸福建海事局公布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，揚言其海事執法人員將對兩岸直航貨船、小三通客貨船實施現場檢查一事，陸委會作出上述回應。

陸委會表示，陸方作為係蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，且明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，將對兩岸間的交通正常往來產生嚴重不利影響，我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議。

陸委會強調，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流，是我方持續推動的政策方向，惟若陸方執意採取片面無理作為，對兩岸正常交流製造阻礙，我方勢將被迫採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔。

5日一早，福建海事局宣布展開「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，正值總統蔡英文與美眾議長麥卡錫會晤前，引發各界關注。

據大陸官媒央視報導、福建海事局公告，該行動由大陸在台灣海峽的首艘大型巡航救助船「海巡06」輪領銜，其海事執法船艇編隊已於5日上午9時駛離福建海事局平潭海事監管基地。公告稱，專項行動為期3天，將對平潭對台直航集裝箱航線、「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域展開巡航巡查。

福建海事局還說，行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。