快訊

陸將檢查兩岸直航貨船 陸委會：我將被迫採取相應作法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸將檢查兩岸直航貨船 陸委會：我將被迫採取相應作法

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸巡航巡查行動將檢查兩岸直航貨船，陸委會回應。（本報資料照片）
大陸巡航巡查行動將檢查兩岸直航貨船，陸委會回應。（本報資料照片）

大陸5日宣布展開「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」後，福建海事局晚間進一步通報稱，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。對此，陸委會深夜發表回應說，我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議，若陸方執意採取片面無理作為，我方勢將被迫採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔。

據陸委會新聞稿，針對中國大陸福建海事局公布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，揚言其海事執法人員將對兩岸直航貨船、小三通客貨船實施現場檢查一事，陸委會作出上述回應。

陸委會表示，陸方作為係蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，且明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，將對兩岸間的交通正常往來產生嚴重不利影響，我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議。

陸委會強調，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流，是我方持續推動的政策方向，惟若陸方執意採取片面無理作為，對兩岸正常交流製造阻礙，我方勢將被迫採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔。

5日一早，福建海事局宣布展開「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，正值總統蔡英文與美眾議長麥卡錫會晤前，引發各界關注。

據大陸官媒央視報導、福建海事局公告，該行動由大陸在台灣海峽的首艘大型巡航救助船「海巡06」輪領銜，其海事執法船艇編隊已於5日上午9時駛離福建海事局平潭海事監管基地。公告稱，專項行動為期3天，將對平潭對台直航集裝箱航線、「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域展開巡航巡查。

福建海事局還說，行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。

福建 陸委會 台灣海峽

延伸閱讀

海巡06艦靠近台灣？ 央視從艦上拍攝影像看到陸地

中共聯合巡航 趙天麟：決策若失彈性 將被民主陣營圍堵

陸央視：「海巡06」輪領銜台海巡航 去年剛列編

馬英九在陸談中華民國 陳以信：更勝馬習會一中各表

相關新聞

中國海巡06號台海巡航3天 將檢查兩岸直航貨船

中國福建海事局晚間通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊今天開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天，期間...

陸將檢查兩岸直航貨船 陸委會：我將被迫採取相應作法

大陸5日宣布展開「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」後，福建海事局晚間進一步通報稱，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實...

陸方宣稱將對我國船隻登檢 海委會講話了

大陸福建海事局透過社群媒體宣稱將啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，並對我國船隻實施「登檢」。海委會今晚對此表示，我...

【重磅快評】中共「聯合巡航巡查」新招 意欲何為？

蔡英文總統與美國眾院議長麥卡錫的會晤，終於還是按照原計畫，要於明天（台北時間）在加州舉行，總計有18位眾議員與會。中共必...

馬克宏訪中 北京學者：將對中歐關係起積極作用

法國總統馬克宏今天赴中訪問3天。中國國際問題研究院歐洲研究所長崔洪建說，法國有世界影響力，也是歐洲一體化主要推動者，這次...

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與大陸建交？ 「這場會議」透端倪

宏都拉斯3月26日宣布與我斷交，轉而與中國大陸建交，是由香港前豔星彭丹促成的？香港星島日報日前報導，現為大陸全國青聯常委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦