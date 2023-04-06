中國海巡檢查兩岸直航貨船 海巡署籲勿侵害主權

中央社／ 台北5日電

中國海巡06號台海巡航3天，檢查兩岸直航貨船。對此，海巡署今晚表示，將維持正常巡弋以維護台籍船隻及人員安全，盼中國勿有過當之舉、侵害中華民國主權，破壞區域和平穩定。

中國福建海事局晚間通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊今天開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

海洋委員會海巡署今晚告訴中央社記者，第一時間掌握情勢，目前除維持正常巡弋，維護台籍船隻及人員安全外，同時也保持勤務彈性，隨時回應任何情況需要，確保台灣主權海域安全無虞。

海巡署指出，總統蔡英文出訪和美國聯邦眾議院議長麥卡錫會面，是中華民國台灣行使正常外交，與友邦政治領袖人物的敦睦行動，中國不應假借任何理由侵犯中華民國管轄海域的執法權力，更不得危害台灣人民在管轄海域的航行安全。

為確保台灣海域主權與航行安全，海委會及海巡署表示，將堅守崗位，全力維護國人在海巡署執法範圍海域的航行自由與安全，也期待中國不要有任何過當之舉，侵害中華民國主權，破壞區域的和平穩定。

針對媒體報導央視新聞在微博上傳視頻內容，可看到從海巡06艦上的視角，在舷窗中匆促地一瞥艦外陸地。但其為中國大陸的陸地景像或是台灣景像，並無法分辨。海巡署指出，經查證媒體所稱海巡06從艦上拍攝影像看到陸地 ，應屬中國大陸沿岸區域。

海巡署表示，蔡總統「民主夥伴共榮之旅」回程過境美國洛杉磯之際，中國宣布啟動台海聯合巡航巡查行動，海巡署第一時間已掌握情勢，目前也堅守崗位，維持正常勤務派遣。

同時，海巡署將以維護海洋權益的立場，與國防部共同協力加強海域聯合情監偵作為，掌握全般狀況，以確保台灣海域安全。不會主動讓問題複雜化，也期待中國大陸不要影響台海及亞太地區的安全與穩定。

海巡署 中華民國台灣

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