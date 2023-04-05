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中駐歐大使傅聰：中方推進投資協定批約的誠心沒有改變

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國駐歐盟使團團長傅聰表示，中方推進中歐投資協定批約的誠心沒有改變。（新華社）
中國駐歐盟使團團長傅聰表示，中方推進中歐投資協定批約的誠心沒有改變。（新華社）

據中國駐歐盟使團官微，中國駐歐盟使團團長傅聰接受《紐約時報》時對於中歐關係表示，中歐不存在根本利益衝突，雙方共識遠大於分歧，理應攜手合作應對全球挑戰。中方歡迎歐盟領導人訪華，希望此次訪問能增進相互了解和理解，共同推動中歐關係向前發展。關於已被擱置數年的中歐投資協定，傅聰表示，中方推進協定批約的誠心沒有改變，願同歐方一道探討解決方案。

在法國總統馬克宏與歐盟執委會主席馮德萊恩訪中前夕，傅聰接受《紐約時報》布魯塞爾分社長Matina Stevis-Gridneff和歐洲首席外交記者Steven Erlanger採訪，就中歐關係、中歐經貿關係、中歐投資協定、烏克蘭危機等闡鄉　　述中方立場。

傅聰表示，中方始終積極看待對歐關係，視中歐為兩大力量、兩大市場、兩大文明。中歐不存在根本利益衝突，雙方共識遠大於分歧，理應攜手合作應對全球挑戰。當今世界正經歷百年未有之大變局，中歐關係的重要性更加突出，中歐關係如何發展將在很大程度上影響世界走向。中方歡迎歐盟領導人訪華，希望此訪能增進相互了解和理解，共同推動中歐關係向前發展。

關於中歐投資協定，傅大使表示，這份協定是雙方歷經7年和35輪談判取得的成果，具有開創性意義，對雙方企業界都是重大利好。協定將為雙方企業提供更大的市場准入機會，創造公平、透明、可預期的營商環境，歐方經濟界對此熱切期待。中方推進協定批約的誠心沒有改變，願同歐方一道探討解決方案。只要是基於對等和互利基礎上的方案，中方都願意考慮。但該協定不是誰對誰的恩賜，解決方案必須同時照顧雙方關切。

傅聰說，歐盟領導人明確表示對華脫鉤不現實也不符合歐盟利益。中歐之間是相互存在的，這是經濟全球化的自然結果，不以人的意志為轉移。希望歐方順應經濟全球化潮流，切實遵守世界貿易組織規則，致力於推動貿易自由化和開放經濟，而不是搞保護主義、人為設限，維護中歐經貿關係積極發展勢頭。

關於荷蘭出台半導體對華出口管制，傅聰表示，美國全方位遏制、圍堵、打壓中國，極限施壓荷蘭出台相關管制措施，這不符合荷蘭和歐洲利益，甚至遭到美國企業的反對。這是美國泛化、濫用國家安全概念的又一典型例證。希望歐方堅持戰略自主，獨立自主發展中歐關係，拒絕他國施壓脅迫，確保中歐關係不針對、不依附也不受制於第三方。

談到烏克蘭危機，傅聰說，俄烏都是中國的朋友，中國不願見到朋友兵戎相見，始終積極勸和促談，同俄烏等保持溝通，得到了各方積極評價。中方始終站在和平一邊，也站在國際大多數國家一邊。烏克蘭危機歷史經緯複雜。複雜問題沒有簡單解決辦法，當務之急是停火止戰、挽救生命。

他表示，中俄互為最大鄰國，雙方發展友好關係理所當然，一些人故意曲解、抹黑中俄關係，背後有政治目的。中方沒有向俄方提供軍事支持，所作所為光明磊落，不像某些國家拱火澆油、大發戰爭財。中方願同歐方一道努力，為政治解決烏克蘭危機繼續發揮建設性作用。

歐盟 烏克蘭

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