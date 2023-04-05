學者：中美關係 北京已不抱期望

中美關係牽動國際局勢受關注，北京大學教授王緝思近日在新加坡南洋理工大學一場座談指出，大陸對內部安全的關注大於外部安全，但美國卻試圖在新疆、西藏、香港、台灣問題上干預中國內政。他預料，蔡英文總統如果與美國眾議院議長麥卡錫會面，北京必有強烈反應。

至於中美關係，王緝思認為雙方關係惡化癥結在各自的內政問題，美國兩黨共識是「用攻擊中國來團結美國」，同樣的，大陸也因美國這個外在威脅而團結起來。他悲觀地認為，再多對話也難推動中美關係改善，中國已不對改善中美關係抱任何期望。「我和一些決策者談過，他們說，對那些試圖遏制中國的國家，我們要怎麼改善關係？」

據新加坡聯合早報報導，王緝思指出，大陸內部普遍看法是，中美關係處不好是因為中國崛起、美國衰退，中國遲早會在大國競賽中勝出，因此無需再韜光養晦，但他不十分認同這個觀點。

他認為，中美關係不必然因為國力一升一降而惡化，癥結其實在於各自的內政問題。美國民主黨和共和黨的共識是，用攻擊中國來團結美國，美國國會和行政部門立場也一致；同樣地，大陸也因為美國這個外在威脅而團結起來。「他們譴責中國，有他們的政治正確，我們譴責美國也有我們的政治正確」。

大陸國家主席習近平在今年「兩會」期間參加政協聯組會時，罕見地點名批評美國，習當時指出，「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」，王緝思解讀，大陸領導人的言下之意是，「美國的遏制導致中國國內遇到一些問題，不是所有問題，但大部分問題都與美國相關」。

王緝思評估，「安全壓倒一切」將繼續形塑中國大陸應對內外事務的作風，這個觀念將加速執行並在習近平任期之後繼續沿用。