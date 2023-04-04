大陸學者王緝思：北京已不對改善中美關係抱任何期望

中美關係的發展牽動國際局勢甚多，而對雙方關係悲觀的論點，近期則有不少。大陸知名政治學者王緝思認為，中美關係惡化的癥結在於各自的國內政治問題，再多的對話都難推動兩國關係改善，中國大陸也已不對改善中美關係抱任何期望。

北京大學博雅講席教授王緝思4月3日在新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院的講座上，發表對中美關係的看法。據新加坡聯合早報報導，他指出，大陸內部的普遍看法是，「中美關係處不好是因為中國崛起、美國衰退，中國遲早會在大國競賽中勝出，因此無需再韜光養晦」，但王緝思表示他不十分認同這個觀點。

王緝思分析，1970年代初，蘇聯和美國國力也是一升一降，但兩國關係卻獲改善。以此推論，中美關係不必然因為國力一升一降而惡化，癥結其實在於各自的國內政治問題。

王緝思是大陸重要的外交和國際關係學者，2008年至2016年曾任大陸外交部外交政策顧問委員會委員，在政治上被認為有一定的影響力、是決策層會諮詢的對象，他也是北京大學國際戰略研究院（IISS）的創始院長。

他提到，中國大陸對內部安全的關注大於外部安全，「但美國卻試圖在新疆、西藏、香港、臺灣問題上干預中國內政」。他判斷，蔡英文過境洛杉磯時，如果與美國眾議院議長麥卡錫會面，北京必有強烈反應。他直言，美國民主黨和共和黨之間的共識是，「用攻擊中國來團結美國」，美國國會和行政部門立場也一致。

同樣的，中國大陸也因為美國這個外在威脅而團結起來，「他們譴責中國，有他們的政治正確性，我們譴責美國也有我們的政治正確定性」。王緝思悲觀地認為，再多對話也難推動中美關係改善，他更很有把握地說，「中國已不對改善中美關係抱任何期望」，「我和一些決策者談過，他們說，對那些試圖遏制中國的國家，我們要怎麼改善關係？」

對於中共總書記習近平在3月6日參加大陸全國政協聯組會時，罕見地點名批評美國指「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。王緝思則解讀，中共領導人的言下之意是，「美國的遏制導致中國國內遇到一些問題。不是所有問題，但大部分問題都與美國相關」。

王緝思評估，「安全壓倒一切」將繼續形塑中國大陸應對內外事務的作風，這個觀念將加速執行並在習近平任期之後繼續沿用。