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蔡英文將會麥卡錫 陸總領館：極大傷害14億人民族感情

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國聯邦眾議院議長麥卡錫5日將與總統蔡英文會晤，大陸駐洛杉磯總領館強調這極大傷害14億人民族感情。（美聯社）
美國聯邦眾議院議長麥卡錫5日將與總統蔡英文會晤，大陸駐洛杉磯總領館強調這極大傷害14億人民族感情。（美聯社）

蔡英文總統將於4月5日與美國眾議院議長麥卡錫在加州見面，而大陸駐洛杉磯總領事館3日晚間強調對此堅決反對，並指出此舉「將極大傷害14億中國人民的民族感情」，警告麥卡錫無視「前車之鑑」，「無疑將重蹈覆辙」。

美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室3日宣布，麥卡錫將於美國時間4月5日在加州擔任東道主，於雷根圖書館與蔡英文總統會晤，而大陸駐洛杉磯總領事館3日晚間即表示堅決反對。

該總領館以發言人名義批評蔡英文赴美「過境」是假，謀求「突破」、宣揚「台獨」是真。並再次強調，「堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸」。

該發言人強調，無論麥卡錫以何種身份與名義同蔡會面，「都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，將極大傷害14億中國人民的民族感情，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號，衝擊中美關係政治基礎，無益於地區和平安全穩定，不符合中美兩國人民共同利益」。發言人還表示，將密切跟蹤事態發展，「堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。

此前，大陸駐紐約總領事館已經分別由發言人、副總領事、總領事公開表態反對蔡英文過境美國。3月31日的總領館媒體沙龍上，該館副總領事錢進強調，「美方不能一邊口口聲聲說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裡制定所謂『摧毀台灣』計畫。不能一邊聲稱要為中美關係加裝『護欄』，一邊做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑」。

錢進強調，「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」。他呼籲美方不光要加「護欄」，「更要把准中美關係前進的正確方向，確保在健康的軌道上行穩致遠」。

中共外事辦主任王毅3月31日重申了北京在的立場，強調「妥善處理好台灣問題，最重要的原則是一個中國，最根本的遵循是中美三個聯合公報，最嚴峻的威脅是『台獨』分裂活動」，他要求美方必須「言而有信，以實際行動維護好中美關係政治基礎」。

而大陸外交部發言人毛寧4月3日已表態，指大陸「將採取堅決措施維護主權和領土完整」。對於蔡英文將訪友邦瓜地馬拉與貝里斯，毛寧則喊話稱，「真誠希望有關拉美和加勒比國家認清大勢，慎重處理涉台問題，早日加入中拉友好合作大家庭」。

蔡英文 麥卡錫

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