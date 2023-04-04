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演員變作家 林青霞獲港大名譽博士

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導
香港大學昨天頒授名譽博士學位予七位傑出人士，其中包括知名演員林青霞。 （中新社）
香港大學昨天頒授名譽博士學位予七位傑出人士，其中包括知名演員林青霞。 （中新社）

港大學昨舉行學位頒授典禮，頒授名譽博士學位給七位傑出人士，包括諾貝爾物理學獎得主楊振寧、朱棣文，以及知名影星林青霞等人。

綜合港媒報導，頒獎典禮由港大副校監李國寶主持，共有七人獲頒名譽博士學位，除林青霞、楊振寧、朱棣文外，還有環境系統研究所（Esri）創辦人Jack Dangermond、美國史丹福大學前校長John Hennessy、臨床醫學家和科學家Carol Black、恆基兆業地產有限公司副主席林高演。

在李國寶向林青霞頒授名譽博士學位前，大會以英文宣讀了林青霞的個人資料，讚揚她是華語電影的傳奇人物，整整半個世紀裡，電影上的她一直是華語世界家喻戶曉的偶像。港大方面指出，近年林青霞開啟她傳奇人生的第二樂章，完美轉身，以文字為媒介，一舉成為一名風格獨特的散文作家。

林青霞一九七二年自金陵女中畢業後，翌年即憑電影圈出道作「窗外」一舉成名，開啟輝煌的演藝事業。在廿餘年的影劇生涯中，她一共拍攝百部電影作品，同時也獲獎無數。包括一九九○年以「滾滾紅塵」贏得第廿七屆金馬獎最佳女主角獎。

此外，林青霞迄今出版四本散文集，其中的「鏡前鏡後」獲得第十六屆香港中文文學雙年獎散文組推薦獎。

林青霞獲頒名譽博士學位後，滿臉笑容，自行戴上博士帽，轉身向台下嘉賓鞠躬，台下嘉賓報以熱烈掌聲。

至於楊振寧，港大介紹楊是諾貝爾物理學獎得主，世界知名理論物理學大師，是無數華人科學家景仰的泰斗。不過，楊振寧昨天沒有出席頒獎典禮，由他人代為領受，他則以錄影短片發表談話，期待港大可以繼續為香港、中國及亞洲培養人才。

港大表示，名譽博士學位是頒授予對大學、社會或學術方面有傑出建樹，在知識思想上，社群或文化方面對整體社會及全球有寶貴貢獻的人士。

港大 楊振寧 電影

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