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陸足協貪腐連爆 官方工作組急進駐

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

隨著大陸足壇反腐燒向核心圈，為確保中國足協正常運轉，大陸當局緊急組成七人工作組進駐。在二日上午召開的大會中，確定組長由大陸國家體育總局副局長李穎川出任。

在此之前，中共中紀委一日通報，大陸國家體育總局另一位副局長、中國足協黨委書記兼副主席杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。自去年中國男子足球主帥李鐵被查以來，中國足協已有至少九名高官被查，杜兆才是反腐風暴中，「落馬」級別最高的官員。

為此，大陸國家體育總局一日已經召開會議表示，將全力配合，嚴查足球領域腐敗問題。

在多人落馬後，為了確保協會相關工作正常運轉，據北京青年報報導，二日上午，大陸國家體育總局率隊參加了中國足協工作會議，宣布成立中國足協工作組，並公布具體成員名單。

在不到一小時的會議中，確定擔任組長的是李穎川，其他六名分別是現任大陸體科所黨委書記兼所長曹景偉、手曲棒壘中心副主任楊旭、體育總局籃球中心中國籃協聯合黨委副書記袁永清，以及中國足協副主席高洪波、孫雯、協會紀委書記閆佔河。

業內人士認為，中國足協新一屆足代會有可能最快於今年五月舉行，因此工作組的進駐，主要是為了止亂，直到中國足協順利完成新一輪換屆。

這同時也代表在新一屆人事出爐前，協會中的各部門工作須向工作小組報告，具體決策可能也會由工作小組拍板。

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陸足壇反腐 官方急派七人工作組進駐足協

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