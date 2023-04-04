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日媒：日中韓將重啟首腦會談

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

根據日本共同社昨晚消息，日本外相林芳正與中國大陸國務委員兼外交部長秦剛在二日會談時，確認將重啟日中韓三國對話。

據報導，三月的日韓首腦會談也就早日重啟對話的重要性達成一致。以日韓、日中對話趨於活躍為契機，將開展協調，以重啟二○一九年十二月之後中斷三年以上的三國首腦會談。

不過，報導也說，日中之間存在日人被中方有關部門拘留等懸而未決問題，能否實現仍是未知數。報導指出，下屆日中韓首腦會談的主席國是南韓。首先將在事務層級商討議題和日程，然後推升至外長和首腦級別。

日中韓同意每年舉行首腦會談，但受到「徵用工」問題，致日韓關係惡化，以及中方在東海開展軍事活動等因素影響，此前一直處於中斷狀態。

報導認為，三國會談時機逐漸成熟。日韓在今年三月就「徵用工」訴訟問題解決措施達成一致。日中也在本月一日實現林芳正訪問大陸，這是日本外相時隔約三年三個月再次訪問。

對於林芳正日前訪問大陸，接連會見大陸總理李強、中共外事辦主任王毅，並與大陸外長秦剛會談。具大陸官媒背景的公眾號「牛彈琴」刊文指出，大陸對日本提出了九個「明確要求」，分別是日本對陸外交別短視、要不忘初心、不要拉幫結派、要重信守諾、要拿出智慧和擔當、要負責任、不得插手台灣問題、不應為虎作倀和要擺正自己的位置等。但要求歸要求，大陸對於三年多來首位訪陸的日本外相，仍給予充分尊重和待遇，包括秦剛和王毅分別與他共進午餐和晚餐。

文章說，對日本，大陸仍有所期待。第一，中日關係還是有改善的可能，不然不會高規格接待、語重心長，但「關鍵看行動」；第二，東亞最終還是要聯合起來，歐洲有歐盟，北美有美加墨，至於東亞，東協太小，中日韓尤其是中日更應該攜手。

日本 秦剛 林芳正

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