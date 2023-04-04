馬克宏明訪陸 與馮德萊恩會習

中國大陸「兩會」落幕後，外國政要持續赴北京訪問。大陸外交部發言人華春瑩昨宣布，應大陸國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏將於四月五日至七日，對中國進行國事訪問。大陸外交部昨也證實，經中歐雙方商定，歐盟執委會主席馮德萊恩也於四月五日至七日訪問大陸。據法方公布，馬克宏將前往北京和廣東，預計六日與馮德萊恩一同會見習近平和大陸國務院總理李強。

大陸「兩會」落幕後，迎來「春季外交」熱潮。在馬克宏和馮德萊恩之前，包括新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙總理桑傑士和日本外相林芳正等外國領導人和政要陸續訪問大陸。

針對馬克宏將訪問大陸，大陸外交部發言人毛寧昨在例行記者會指出，馬克宏訪問期間，習近平將與其舉行會談，共同規畫和引領中法關係的未來發展，深化中法、中歐各領域合作，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。此外，李強和大陸人大委員長趙樂際將分別會見馬克宏。馬克宏還將赴廣東省廣州市參觀訪問。

毛寧指出，中法同為聯合國安理會常任理事國和世界大國。近年來，在習近平和馬克宏的戰略引領下，中法關係保持良好發展，兩國戰略溝通富有成效，務實合作成果豐碩，在國際和地區事務中保持著良好的溝通協作。中方願同法方一道，以此訪為契機，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係取得新成果，為中歐關係健康發展發揮積極作用，並為促進世界的和平、穩定與發展作出積極貢獻。

至於馮德萊恩，毛寧表示，面對國際形勢動盪不安，全球安全挑戰層出不窮，經濟復甦動力不足，中歐應當堅持相互尊重，互利共贏，克服干擾和困難，聚焦共識與合作。中方願和歐方一道以此訪為契機，進一步發揮合作潛力，攜手應對全球性挑戰，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和正能量。

中法和中歐高層除了將探討俄烏問題外，法媒「回聲報」引述法國亞洲協會政策研究所顧問陸克說，此行馬克宏將試圖協助法國的奢侈品、航空、核能等企業重返中國市場，以改變貿易逆差加劇的情況。

據報導，馬克宏此行需關注的重點也包括北京在俄烏戰爭中會如何採取行動。報導引述分析指，在中美關係緊張的情況下，中方需要歐盟市場及歐盟的支持，且中方認為歐盟是西方中唯一有可能的合作夥伴。

香港南華早報報導，馬克宏將率領企業團隨行，包括空中巴士集團（Airbus）、交通設備製造商阿爾斯通（Alstom）等，及大批藝術家和電影製片人，尋求促進與中國的商業關係；法方並以此應對美國正在進行的補貼計畫，因為法國政府擔憂補貼會吸引歐洲企業前往美國。儘管法國官方支持歐盟正制定對陸貿易制裁，但馬克宏表明，無意與大陸脫鉤。