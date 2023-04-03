陸外交部宣布 法國總統馬克宏5到7日訪華
據大陸外交部網站，發言人華春瑩宣布，應大陸國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏將於4月5日至7日，對中國進行國事訪問。
在此之前，法媒《回聲報》報導引述法國亞洲協會政策研究所顧問陸克（Philippe Le Corre）說，此行馬克宏將試圖協助法國的奢侈品、航空、核能等企業重返中國市場，以改變貿易逆差加劇的情況。
《南華早報》提到，馬克宏將率領企業團隨行，包括空中巴士集團（Airbus）、阿爾斯通（Alstom）等。
日前，法國總統府公布稱，馬克宏訪華之旅將前往廣東、北京，預計6日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），一同會見習近平和大陸國務院總理李強。
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