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陸外交部宣布 法國總統馬克宏5到7日訪華

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
法國總統馬克宏(左)先前曾宣布，計畫4月訪中。圖為2019年馬克宏與習近平在北京人民大會堂會談。（中新社資料照片）
法國總統馬克宏(左)先前曾宣布，計畫4月訪中。圖為2019年馬克宏與習近平在北京人民大會堂會談。（中新社資料照片）

據大陸外交部網站，發言人華春瑩宣布，應大陸國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏將於4月5日至7日，對中國進行國事訪問。

在此之前，法媒《回聲報》報導引述法國亞洲協會政策研究所顧問陸克（Philippe Le Corre）說，此行馬克宏將試圖協助法國的奢侈品、航空、核能等企業重返中國市場，以改變貿易逆差加劇的情況。

《南華早報》提到，馬克宏將率領企業團隨行，包括空中巴士集團（Airbus）、阿爾斯通（Alstom）等。

日前，法國總統府公布稱，馬克宏訪華之旅將前往廣東、北京，預計6日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），一同會見習近平和大陸國務院總理李強。

馬克宏 法國 習近平

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