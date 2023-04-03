快訊

柯文哲難題／訪美封印「強國等距」論述 現實很骨感

國民黨駐美副代表黃裕鈞被撤換 接CSIS台灣議題研究員

又一俄主戰派名人遭刺殺 軍事部落客接下女子送的小人像後被炸死

林芳正訪華 陸官媒：中方對日本提九個明確要求

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國中央外事辦主任王毅（右）2日在北京會見日本外相林芳正。 （新華社）
中國中央外事辦主任王毅（右）2日在北京會見日本外相林芳正。 （新華社）

日本外相林芳正1、2日訪華，2日一連會見大陸國務院總理李強、中共外事辦主任王毅，與大陸國務委員兼外長秦剛會談。對於此行成果，有大陸官媒背景的公眾號「牛彈琴」撰文指出，中國大陸對日本提出了九個「明確要求」，包括對華外交別短視、不得插手台灣問題、不應為虎作倀等。

「牛彈琴」有大陸官媒新華社背景，在林芳正結束訪華行程後，刊出以「這一次面對面，中國對日本提出九個明確要求」為題的文章，做出上述表示。但文章也稱，要求歸要求，大陸對於三年多來首位訪華的日本外相，仍給予充分尊重和待遇，包括秦剛與他共進午餐，王毅與他共用晚餐。

「九個要求」，分別是日本對華外交別短視、要不忘初心、不要拉幫結派、要重信守諾、要拿出智慧和擔當、要負責任、不得插手台灣問題、不應為虎作倀和要擺正自己的位置。

文章引述，王毅當著林芳正的面說，當前中日關係不時出現各種雜音和干擾，根本原因在日本國內一些勢力刻意追隨美國的錯誤對華政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁。「此舉在戰略上是短視的，政治上是錯誤的，外交上更是不明智的。」

文章評論，「這段話，就相當直白、坦率」，王毅是著名的日本通，正因為相當了解，才說此重話。

文章繼續引述王毅、秦剛表示，希望日本回歸締約初心，落實兩國「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識，和告訴日方拉幫結派無助於解決問題，「和平共處、友好合作是中日關係唯一正確的選擇」。牛彈琴強調，拉幫結派、喊話施壓只會加深彼此隔閡。

對於秦剛表示，中方敦促日方「不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權。」牛彈琴認為，「兩個不得」，斬釘截鐵，在這個問題上，日本本來就有原罪，更沒有任何討價還價的任何餘地。

在半導體議題上，牛彈琴提到大陸外交部通稿中的說法，呼籲日本不要不應為虎作倀，並直言「日本，要吸取歷史教訓，不能當美國的走狗」，還有日本除了是G7成員，更是亞洲一員。

但文章最後也指出，對日本，大陸仍有所期待，第一，中日關係還是有改善的可能，不然不會高規格接待、語重心長，但「關鍵看行動」；第二，東亞最終還是要聯合起來，歐洲有歐盟，北美有美加墨，東亞方面東協太小，中日韓尤其是中日更應該攜手。

日本 王毅 秦剛

延伸閱讀

日本外相時隔3年首訪北京 日中關系有望和緩？

秦剛會見林芳正 要求「不得插手台灣問題」

日外相抵北京 分析：中「人質外交」逼談晶片鬆綁

日本外相3年多來首度訪中 林芳正4月1日訪問中國

相關新聞

林芳正訪華 陸官媒：中方對日本提九個明確要求

日本外相林芳正1、2日訪華，2日一連會見大陸國務院總理李強、中共外事辦主任王毅，與大陸國務委員兼外長秦剛會談。對於此行成...

北京重金紓困一帶一路國家 從「人民幣布局」看見野心

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：總統蔡英文過境美國在美中台掀起波瀾，白宮一再強調「慣例」，但北京似乎愈來愈不買單，中國大陸外交部的回應也暗藏玄機。 看點2：中國大陸撒幣2400億美元，重金紓困一帶一路國家，意味著實際上已建立了一套與國際貨幣基金和其他西方機構並立的國際救助貸款新系統。 看點3：以色列政府強推司法改革引發民怨，全國60萬人上街抗議，連「好朋友」美國也出面關切，反映內唐亞胡與民主黨的分歧加深。

黃河保護法上路 江河戰略法治化

中國大陸制定的《黃河保護法》自4月1日起正式施行，這也是大陸第二部流域法律，於2022年10月30日經大陸全國人大常委會...

港集會戴牌禁蒙面 遭批太敏感

香港上周末有多場宗教等遊行集會，警方發出不反對通知書，同時要求主辦方確保參加者掛號碼牌、手持指定物品或穿著指定服飾識別，...

共軍東海軍演 3艦「隨時備戰」

蔡英文總統出訪中美洲友邦、過境美國之際，中共解放軍動作不斷。除了因應美菲「肩並肩」聯合軍演，共軍也正在南海展開為期卅八天...

李強會林芳正 籲中日相向而行

日本外相林芳正訪問中國大陸，昨天一連會見大陸國務院總理李強、中共外事辦主任王毅，並與大陸國務委員兼外長秦剛會談。李強在會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦