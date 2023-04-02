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王毅會日外相林芳正 稱配合美方不明智

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
王毅(右)會見林芳正。取自大陸外交部
王毅(右)會見林芳正。取自大陸外交部

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅2日在北京會見日本外相林芳正。據大陸外交部網站，王毅說，當前中日關係不時出現各種雜音和干擾，在於日本一些勢力刻意追隨美國錯誤對華政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁，「此舉在戰略上是短視的，政治上是錯誤的，外交上更是不明智的」。

日本外相林芳正訪問中國大陸，4月2日分別與大陸國務委員兼外長秦剛會談，會見大陸國務院總理李強和王毅。

據大陸外交部網站，王毅對林芳正說，當前中日關係保持總體穩定，但不時出現各種雜音和干擾。

王毅認為，根本原因在於日本國內一些勢力刻意追隨美國的錯誤對華政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁。「此舉在戰略上是短視的，政治上是錯誤的，外交上更是不明智的」。

王毅說，中國對日政策保持連續性和穩定性，願和日方一道，以紀念中日和平友好條約締結45周年為契機，總結歷史經驗教訓，在中日四個政治文件基礎上構建契合新時代要求的中日關係。

王毅表示，希望日方回歸締約初心，重溫條約精神，恪守條約原則，擺脫零和思維，以實際行動將兩國「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識落到實處，共同把中日關係改善好、發展好。

據大陸外交部網站，林芳正表示，日方願和中方共同努力，落實兩國領導人達成的重要共識，構建建設性、穩定的日中關係，實現雙贏和多贏。

大陸外交部指出，雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

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