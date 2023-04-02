秦剛會見林芳正 要求「不得插手台灣問題」

日本外相林芳正近日訪問中國大陸，據大陸外交部網站，大陸國務委員兼外長秦剛，4月2日在北京和林芳正舉行會談。在會談中，秦剛重申「台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎」，敦促日方「不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權」。

據大陸外交部網站，秦剛提及去年是中日邦交正常化50周年，大陸國家主席習近平和日本首相岸田文雄在曼谷舉行首次會晤等，表示「和平共處、友好合作是中日關係唯一正確的選擇」。

秦剛說，面對矛盾分歧，拉幫結派、喊話施壓無助於解決問題，只會加深彼此隔閡。中日四個政治文件奠定了兩國關係政治法律基礎，重信守諾、以史為鑑是中日關係行穩致遠的重要前提。他說，希望日方樹立正確對華認知，拿出政治智慧和擔當，和中方共同努力構建契合新時代要求的中日關係。

秦剛還提到核汙水排放、半導體問題等，他說，福島核污染水排海是事關人類健康安全的重大問題，日方要負責任地處置。美曾用霸凌手段殘酷打壓日本半導體產業，如今對華故伎重施。「己所不欲，勿施於人」。

秦剛對日本喊話並批評美國，表示「日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀」，封鎖只會進一步激發中國大陸自立自強的決心，呼籲日本應多做有利於地區和平穩定的事。

秦剛強調了台灣問題，他說，「台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎。中方敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權」。

據大陸外交部，林芳正表示，願和中方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，恪守日中四個政治文件，加強各層級溝通和務實合作，妥處各自關切，推動構築具有建設性、穩定的日中關係，共同作為負責任國家為地區和世界繁榮穩定作出積極貢獻。

至於日前大陸外交部證實，一名日本男子「涉間諜活動」，在北京被拘捕，秦剛說，中方將依法處置。

據大陸外交部，雙方還就中日韓合作、朝鮮半島局勢、安理會改革等國際地區問題交換了意見。