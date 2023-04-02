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這次不是放話！汪小菲真的來台灣了

共軍驅逐艦編隊東海軍演 稱「隨時準備戰鬥」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
共軍東部戰區三餿驅逐艦近日在東海軍演。圖／取自共軍東部戰區
共軍東部戰區三餿驅逐艦近日在東海軍演。圖／取自共軍東部戰區

總統蔡英文出訪中美洲友邦、過境美國之際，中共解放軍動作不斷。除了因應美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演共軍也正在南海展開為期38天的軍演外，據共軍東部戰區2日公布，近日由湘潭艦、太原艦、泰州艦組成艦艇編隊，赴東海某海域展開實戰化訓練，指稱三艘驅逐艦「隨時準備戰鬥」。

共軍東部戰區微信公眾號2日發文表示，東部戰區海軍某驅逐艦支隊湘潭艦、太原艦、泰州艦組成艦艇編隊赴東海某海域展開實戰化訓練。

在演習過程中，共軍東部戰區指出，湘潭艦在抵達訓練海區後，率先發現目標，利用水下探測系統進行跟蹤鎖定目標後，湘潭艦、泰州艦迅速發射火箭深彈進行火力打擊。同時，面對複雜多變敵情態勢，編隊各艦進行煙幕釋放，快速機動，佔據有利陣隊對敵艦進行火力打擊等。

共軍東部戰區表示，此次海上訓練編隊緊貼使命任務、突出實戰條件，先後完成武器射擊、聯合海上搜救等10多項課目訓練，進一步檢驗了艦艇編隊協同作戰能力，提升了指揮員決策指揮、官兵應急處置和協調配合能力。

文章最後還表示，「湘潭艦、太原艦、泰州艦，隨時準備戰鬥！」

共軍驅逐艦編隊在東海實彈射擊。圖／取自東部戰區
共軍驅逐艦編隊在東海實彈射擊。圖／取自東部戰區

湘潭 共軍 軍演 蔡英文 中共 東海

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