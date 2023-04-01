香港新冠疫情夏天恐反彈 港府本月開打加強劑

香港政府專家顧問說，夏天新冠疫情或會出現輕微反彈。港府宣佈，4月20日起將繼續為高危群組港人施打新冠疫苗加強劑，非高危群組港人則需自費施打。

香港政府宣布，今年內繼續為為五類優先組別人士免費接種額外的新冠疫苗加強劑。這些人士可由4月20日上午9時起，透過網站預約。至於非優先組別的市民，如欲接種多於疫苗接種計劃指明的加強劑，就需要自費到私營市場接種。

港府醫務衛生局長盧寵茂稱，新冠疫苗接種已推行一段時間，防疫控疫已進入新階段，因此香港政府在繼續為高危群組提供接種服務之下，非高危人士就可自行決定是否到私營機構打針，收費會由私營機構決定，情況如現時有免費和自費的流感疫苗相若。

承辦接種站的醫療集團總監郭寶賢說，近期接種站每日接種不足百劑疫苗，目前社會對疫苗接種並不踴躍，估計新安排實施前，到接種站打針的市民不會明顯增加，會彈性安排人手。

香港政府專家顧問孔繁毅說，香港衛生署轄下科學委員會，是根據世界衛生組織建議，以高中低風險建議新冠疫苗接種安排，50歲或以上人士、長期病患者和醫護人員等，應該在感染康復或接種疫苗六個月後，再接種一針加強劑，50歲以下健康成年人，及六個月大幼兒至17歲青少年，分別屬於中和低風險，打齊針就不需要再接種。接種建議是彈性及靈活做法，相信科學委員會在疫苗效用到期後，再更新接種建議。

孔繁毅說，香港取消口罩令後，其他上呼吸病毒開始活躍，加上市民無接種針對流感等的疫苗，導致感染人數多，部分長者及長期病患者出現重症。目前不再統計新冠病毒即時繁殖率及汙水病毒量等的數據，但相信病毒傳播已經很低，大部分香港市民都曾感染新冠病毒，有混合免疫，隨市民抗體下降，預計疫情6、7月將出現輕微反彈，但病毒現在低度傳播，社區維持免疫屏障，相信就算感染後病情亦輕微。