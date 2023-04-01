快訊

大媽搭高鐵霸佔座位睡覺 乘務員勸阻遭辱：臭打工的

香港新冠疫情夏天恐反彈 港府本月開打加強劑

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港政府專家顧問預期，今年夏天新冠疫情可能會出現輕微反彈。圖為香港街頭的陸客，不少人在戶外已基本不再戴口罩。（歐新社）
香港政府專家顧問預期，今年夏天新冠疫情可能會出現輕微反彈。圖為香港街頭的陸客，不少人在戶外已基本不再戴口罩。（歐新社）

香港政府專家顧問說，夏天新冠疫情或會出現輕微反彈。港府宣佈，4月20日起將繼續為高危群組港人施打新冠疫苗加強劑，非高危群組港人則需自費施打。

香港政府宣布，今年內繼續為為五類優先組別人士免費接種額外的新冠疫苗加強劑。這些人士可由4月20日上午9時起，透過網站預約。至於非優先組別的市民，如欲接種多於疫苗接種計劃指明的加強劑，就需要自費到私營市場接種。

港府醫務衛生局長盧寵茂稱，新冠疫苗接種已推行一段時間，防疫控疫已進入新階段，因此香港政府在繼續為高危群組提供接種服務之下，非高危人士就可自行決定是否到私營機構打針，收費會由私營機構決定，情況如現時有免費和自費的流感疫苗相若。

承辦接種站的醫療集團總監郭寶賢說，近期接種站每日接種不足百劑疫苗，目前社會對疫苗接種並不踴躍，估計新安排實施前，到接種站打針的市民不會明顯增加，會彈性安排人手。

香港政府專家顧問孔繁毅說，香港衛生署轄下科學委員會，是根據世界衛生組織建議，以高中低風險建議新冠疫苗接種安排，50歲或以上人士、長期病患者和醫護人員等，應該在感染康復或接種疫苗六個月後，再接種一針加強劑，50歲以下健康成年人，及六個月大幼兒至17歲青少年，分別屬於中和低風險，打齊針就不需要再接種。接種建議是彈性及靈活做法，相信科學委員會在疫苗效用到期後，再更新接種建議。

孔繁毅說，香港取消口罩令後，其他上呼吸病毒開始活躍，加上市民無接種針對流感等的疫苗，導致感染人數多，部分長者及長期病患者出現重症。目前不再統計新冠病毒即時繁殖率及汙水病毒量等的數據，但相信病毒傳播已經很低，大部分香港市民都曾感染新冠病毒，有混合免疫，隨市民抗體下降，預計疫情6、7月將出現輕微反彈，但病毒現在低度傳播，社區維持免疫屏障，相信就算感染後病情亦輕微。

新冠疫苗 香港 衛生局

延伸閱讀

闊別33年再回歸「悲情城市」香港國際電影節 票房秒殺

4月1日起 赴香港者出發前不需再檢測

40多歲男打AZ頭暈噁心併發血栓 獲救濟金150萬

猴痘疫苗1萬瓶昨晚到貨！羅一鈞：第二階段4/15前可開打

相關新聞

李顯龍：世界上只有一個中國 台灣問題是中國的內政

據新華社報導，大陸國家主席習近平31日下午在人民大會堂會見到訪的新加坡總理李顯龍。李顯龍告訴習近平，「世界上幾乎所有國家...

台灣申請加入CPTPP 陸外交部：堅決反對

針對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），大陸外交部發言人毛寧在周五例行記者會中稱，「我們堅決反對任何...

杭州往返台北航班 4月1日起恢復營運

杭州蕭山國際機場往返台北桃園機場的客運航線，4月1日將正式恢復營運，首班航班由廈門航空直飛。這是杭州時隔3年後，重新恢復...

香港新冠疫情夏天恐反彈 港府本月開打加強劑

香港政府專家顧問說，夏天新冠疫情或會出現輕微反彈。港府宣佈，4月20日起將繼續為高危群組港人施打新冠疫苗加強劑，非高危群...

【專家之眼】博鰲論壇憂「南海行為準則」難通過

上月底，受疫情影響停辦實體會議的博鰲亞洲論壇在中國大陸海南省瓊海市博鰲鎮再度舉行。

中星發表聯合聲明 升級為全方位高質量前瞻性夥伴關係

中國大陸與新加坡下午共同發表《關於建立全方位高質量的前瞻性夥伴關係的聯合聲明》，雙方一致認為，兩國始終從長遠角度和戰略高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦