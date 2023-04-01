3年援疆歸來 45歲朱林森任浙江省台辦主任

先前擔任浙江省援疆指揮部黨委書記、指揮長，現年45歲的朱林森已任浙江省台辦主任。

微信公眾號「浙台微訊」報導，浙江省台辦於3月31日召開2023年黨建和黨風廉政建設會議，省台辦主任朱林森代表辦領導班子回顧總結2022年黨建和黨風廉政建設工作，全面部署2023年工作。

朱林森在會議上指出，堅持以「六張責任清單」為抓手，把接受政治監督貫穿管黨治黨和對台工作全過程，將廉潔從政的要求內化於心、化風成俗。

會上，朱林森與班子成員之間、班子成員與分管處室主要負責人之間分別簽訂「全面從嚴治黨責任書」；表彰省台辦2022年度五星級黨支部、優秀共產黨員、優秀公務員和事業編制先進工作者。

現年45歲的朱林森，漢族，江蘇姜堰人，研究生學歷。從嘉興市秀城區區長助理做起，歷任嘉興科技城管委會第一副主任、嘉興市南湖區委常委、區投資促進局局長，然後到共青團嘉興市委書記，接著調往平湖市，擔任委副書記、代市長、市長。

2015年，朱林森調任共青團浙江省委員會副書記、黨組副書記， 2016年出任共青團浙江省委員會書記。

2019年12月起，朱林森任浙江省援疆指揮部指揮長、黨委書記並工作至今，其中於2021年1月卸任共青團浙江省委書記職務，同年11月擬提名為設區市市長候選人。