李顯龍：世界上只有一個中國 台灣問題是中國的內政

據新華社報導，大陸國家主席習近平31日下午在人民大會堂會見到訪的新加坡總理李顯龍。李顯龍告訴習近平，「世界上幾乎所有國家都認可世界上只有一個中國，都在一個中國政策基礎上同中國發展友好合作關係。台灣問題是中國的內政，鼓吹『今日烏克蘭、明日台灣』會帶來不可預測的嚴重後果」。

李顯龍的前述說法符合北京當局對兩岸關係一貫的論點。大陸與新加坡隨後也在1日發表「關於建立全方位高質量的前瞻性伙伴關係的聯合聲明」，雙方將根據兩國於2018年簽署的「關於升級『自由貿易協定』的議定書」啟動的中新自貿協定升級後續談判實質性完成，於今年盡快完成相關議定書簽署。

聯合聲明並提出，將加強中新兩國在貿易和投資、綠色和數位經濟、糧食安全、金融、航空以及人文交流等領域的全面創新合作。雙方將充分利用既有的年度中新雙邊合作聯委會及八個地方經貿理事會等政府間機制，拓展新的合作領域。

習近平在會見李顯龍時稱，中方把新加坡置於周邊外交優先方向。此次雙方將中新關係提升為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」，為兩國關係未來發展指明了方向。

習近平指出，在當前世界百年變局加速演進大背景下，中新應該珍惜和維護亞洲地區來之不易的良好發展勢頭，共同守護好地區和平紅利，維護好經濟全球化和區域經濟一體化正確方向，堅決反對霸道、霸凌，明確抵制「脫鉤斷鏈」，不允許任何國家剝奪亞洲人民追求更美好幸福生活的權利。

根據新華社的報導，李顯龍表示，他對中國經濟的韌性抱有堅定信心，相信中國經濟將持續向好發展，新加坡等周邊國家都期待同中方進一步深化經濟合作。新中兩國擁有堅固友誼和深度理解互信，兩國關係始終保持良好發展勢頭。