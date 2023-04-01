政府在大陸最後秋祭所在地 馬英九祭拜南嶽忠烈祠

馬英九前總統一日下午赴衡山南嶽忠烈祠祭拜，這裡供奉的是抗日戰爭時多次重大戰役死亡的烈士靈位，馬送的兩花籃上寫著「抗戰英烈浩氣長存」，落款則為中國國民黨前主席馬英九及團員全體敬獻。這裡是中華民國政府在大陸最後一次春祭大典的場所，馬英九前總統前往祭祀，意義深重。

南嶽忠烈祠依山而建，坐西北望東南，總面積約1.4萬平方米。建築布局仿照了南京中山陵的形制，在中軸線上依次有牌坊、紀念塔、紀念堂和享堂等，全長240米。祠內的所有建築均用花崗石或漢白玉砌成。

馬英九一行人在講解人員的陪同下，拾階而上，一共有276階石弟，9層平台，平台上書「民族忠烈千古」六個大字。

馬英九在紀念館前，行三鞠躬禮，同時獻花、默哀、再鞠躬。再到最上一層的「享堂」，參觀當時國民政府名人提寫的石刻。包括孫科、居正、戴季陶、陳立夫、戴傳賢、于右任、何應欽、白崇禧等。

該祠供奉的包括：抗日陣亡將士總神位、第十九集團軍、第三戰區、第一戰區、第九戰區包括三次長沙會戰、贛東會戰、高安戰役、上高會戰等陣亡將士靈位。民國卅二年落成時，第一批入祀者包括當時已經陣亡的張自忠、郝夢齡、佟麟閣、趙登禹等38位國民革命軍將領。

其實，現在的南嶽忠烈祠是重修的。由於中共建政後，南嶽忠烈祠嚴重被毀損，總計100餘處忠烈祠及烈士公墓題刻被鑿毀。文化大革命期間，紅衛兵又對忠烈祠進行破壞，蔣介石題詞「忠烈祠」的祠額也被砸下，還毀掉烈士公墓。

八十年代後，伴隨著兩岸關係好轉，越來越多的海外遊客來到忠烈祠祭祀。湖南省有關領導多次指示南嶽管理局修復忠烈祠。1982年初，文革時被砸下的蔣介石題詞「忠烈祠」匾額，自農民的豬圈墊石中找出來，修繕後掛回忠烈祠享堂大門上方。1983年10月，南嶽忠烈祠被湖南省人民政府列省級文物保護單位，搶救性的小規模修復工作隨即展開。1992年6月，在大陸有關部門的指示下，南嶽文物管理所接管了南嶽忠烈祠。