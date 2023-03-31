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王毅痛斥美國 刻意將中國打造成最嚴峻地緣威脅

聯合報／ 大陸中心／即時報導

中共中央外辦主任王毅3月31日會見美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen A.Orlins）時指出，中國內外政策保持高度連續性和穩定性，對美政策也一以貫之。而美國對華政策卻發生重大變化，刻意將中國打造成最嚴峻地緣挑戰甚至是威脅。

據新華社報導，王毅31日在北京應約會見歐倫斯。王毅說，當前中美關係面臨諸多困難和挑戰，希望美中關係全國委員會和更多美方理性友好人士為中美關係重回穩定發展軌道發揮建設性作用。

王毅強調，中國內外政策保持高度連續性和穩定性，對美政策也一以貫之。而美國對華政策卻發生重大變化，刻意將中國打造成最嚴峻地緣挑戰甚至是威脅。

他指出，要改善中美關係，美方應當把兩國元首峇里島會晤共識真正落到實處，重歸理性務實的對華政策，停止打壓圍堵、「脫鉤斷鏈」等錯誤行徑和短視行為。

王毅並重申北京當局在台灣問題上的嚴正立場，強調妥善處理好台灣問題，最重要的原則是一個中國，最根本的遵循是中美三個聯合公報，最嚴峻的威脅是台獨分裂活動。美方必須言而有信，以實際行動維護好中美關係政治基礎。

根據大陸外交部的新聞稿，歐倫斯祝賀中方前不久促成沙烏地阿拉伯與伊朗的和解，這一突破性外交成功展現了中國作為負責任利益攸關方的擔當和重要作用。

歐倫斯說，「我高度讚賞中方釋放深化改革開放的強有力信號，加徵關稅、『脫鉤斷鏈』無益於美中兩國，也無益於世界。美中關係全國委員會堅定致力於促進美中交流和人員往來，將繼續為增進美中相互了解發揮積極作用」。

王毅 美中關係

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