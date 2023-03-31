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馬英九掃墓祭祖親屬團 17人分四批已於近日抵達長沙

聯合報／ 特派記者賴錦宏／長沙即時報導
馬家親屬17人分四批自美國、台灣、大陸和海外直飛長沙，將於4月1日一同祭祖掃墓。（馬英九辦公室提供）
馬家親屬17人分四批自美國、台灣、大陸和海外直飛長沙，將於4月1日一同祭祖掃墓。（馬英九辦公室提供）

馬英九前總統一行將4月1日上午8時許，自下榻的九所賓館出發，前往湘潭白石鎮馬家堰掃墓祭祖，而其親屬團共17人，已早一、兩天分四批抵達湖南長沙。這四批家屬分別來自台灣、美國、大陸等地，31日與馬英九會合後，1日將一同前往祭祖。

據接待人員表示，馬總統親屬團受到湖南省台辦、省外辦等部門高規格接待，包括在湖南的食衣住行都有專人一對一的對接。而他們下榻的九所賓館也是湖南規格最高的「國賓館」，專用於接待外國元首或國家領導人。

接待官員表示，馬家姐妹都很隨和，很客氣，但還是湖南人直性子的脾氣，有話直說。例如，看到晚餐的菜多點了，還會要求接待方，不要「糟蹋糧食」、「吃不了，不要點這麼多」、「絕不可以浪費了」。馬家人從小家訓是不能浪費食物的。

祭祖掃墓後，馬前總統一行人還將赴南嶽忠烈祠祭拜抗日戰爭烈士，此外還將赴南岳衡山、嶽麓書院，並將與湖南大學學生交流。

由於「青年交流」為馬英九此行重點，湖南省台辦特別安排30多名這此與其同行的「大九學堂」青年學前去湖南衛視「聲生不息．寶島祭」節目錄製現場，和大陸明星、台灣明星連線對話，預計將為這檔節目再創另一波高潮。

馬英九 抗日戰爭 青年

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