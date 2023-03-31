漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

人民日報是大陸三大央媒之一、也以世界十大報紙自居，但近日罕見傳出疑似因為印刷報紙結果漏掉了中共總書記習近平的名字，而緊急全數停投並銷毀的消息。

據推特帳戶「李老師不是你老師」30日消息，指出有多個網友投稿表示收到人民日報3月30日報紙的緊急停投通知，已停投報紙要就地封存銷毀，並附上一些疑似各省投遞部門在內部群組通知的截圖。

而該帳戶於31日進一步發布消息指，目前查明可能的原因是在當天第五版「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」中少打了一個字，附上的疑似是被銷毀的原版報紙，是寫著「以同志為核心的黨中央審時度勢」，當中遺漏了「習近平」。

根據人民日報官網，3月30日刊出報紙第五版全版為署名「任平」的評論文章「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」，這篇文章當中共提到23次「習近平」。

而中共中宣部旗下刊物「中國報業」曾指出，「任平」是「人民日報評論」的縮寫，與「任仲平」（人民日報重要評論）、「何振華」（如何振興中華）、「國紀平」（有關國際的重要評論）、「鐘聲」（中國之聲）、「鄭青原」（正本清源）等，都是人民日報的特殊署名，通常背後都有寫作組來負責。

官媒中國青年報曾報導，人民日報等重要的寫作組，通常由記者組成，任務相當繁重。一篇文章的發表往往要經歷相當多輪、不同層級的修改和討論，以確保文章正確傳遞和反映了官方意見。組員經常需要投票決定文章具體用詞，而具體內容仍然會被更高層的意見所修改。

就下游來看，人民日報的印刷係由人民日報印刷廠負責。行業雜誌「印刷工業」曾報導人民日報的印刷廠「有專門固定的機組來負責黨報機關報的印刷以確保不出錯；在校對階段，還會有專人從頭到尾，從出版到出報來檢查剛印出的報紙是否有出錯的地方」。公開資料顯示，截至2021年，人民日報在大陸有53個分印點，當年發行量為346萬份。

大陸過往確實曾發生過地方官媒誤植領導人姓名的事件。但截至目前，人民日報或者其他大陸媒體都並未證實3月30日人民日報印刷出錯緊急回收銷毀的訊息。