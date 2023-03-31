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毛寧宣布日外相林芳正4月1、2日訪問中國

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。 陸外交部官網
大陸外交部發言人毛寧。 陸外交部官網

大陸外交部網站下午公布最新外交動態，外交部發言人毛寧宣布：應國務委員兼外長秦剛邀請，日本外相林芳正將於4月1日至2日訪問中國。

這是中日之間相隔3年多後，首次有日本外相訪問中國大陸，也是日本首相岸田文雄2021年11月組閣，任命林芳正為外相後，林芳正首次得以訪華。

兩天前日本共同社即已報道，林芳正可能在4月1至2日訪問中國大陸，與外交部長秦剛會面，並指稱如果成行這將會是自2019年新冠疫情爆發以來，再次有日本外相訪問中國。而日本政府消息人士指出，雙方將就俄烏衝突，及近日被捕的日本藥廠員工展開討論。不過，當時毛寧在例行記者會上被問到林芳正是否訪中時，並未予以證實。

至於被捕的日本藥廠員工，是3月26日總部位於東京的日本「安斯泰來」製藥廠向媒體透露，北京當局稍早以違反反間諜法逮捕了該藥廠一名約50歲的日本籍高層主管。駐北京的日本大使館其後即要求中共提供詳細的拘捕理由、並要求釋放該名男子卻未果。

法廣在日前林芳正將訪中訊息傳出後報導稱，林芳正將在與秦剛的會談時要求中方早日釋放該日本員工，還將謀求中共在烏克蘭危機中發揮負責任的作用，也會討論釣魚島問題。

日本 林芳正 外交部

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