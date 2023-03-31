WSJ：阿里巴巴分拆規劃 來自馬雲在海外的構思

華爾街日報（WSJ）31日引述知情人士報導，阿里巴巴的分拆計畫，是創辧人馬雲在海外期間的構想。消息來源說，儘管馬雲已於2019年卸任阿里巴巴董事長，但他在公司內仍具影響力，且積極參與戰略決策。

WSJ指出，馬雲最近幾個月與現任董事長兼執行長張勇等阿里巴巴的高層主管談話，敦促分拆公司，主張如此將使阿里巴巴在中國大陸日益飽和的市場，更加靈活、更有競爭力。

報導說，馬雲27日突然造訪阿里巴巴發源地杭州的一所學校，這是他在近一年來首個被外界的返回中國大陸行程。在他現身的一天後，阿里巴巴宣布將分拆為六家獨立實體，每家都將有自己的執行長和董事會，並能自行尋求股票上市。

知情人士透露，行蹤不定的馬雲上周末曾前往香港，原本預備本周稍早轉往日本，但還不清楚馬雲改變行程的原因。馬雲在中國大陸公開出現，也引發他是否與北京當局達成了某種協議的猜測。

知情人士指出，馬雲返回中國大陸的行程曝光之前，北京近幾個月來一直透過退休的共產黨官員和其他企業家，頻頻與馬雲聯繫，希望能激發馬雲的愛國主義，像是：現在是回國，為中國發展作出貢獻的時候了。

馬雲是中國大陸最知名的科技富豪，不過兩年多前在中國當局突然強力監管檢查他的企業王國後，開始躲避公眾目光。在他公開回國行程之前，被發現雲遊海外，有時在魚類養殖場，有時在農園當中。而阿里巴巴在2021年4月，以反壟斷被重罰28億美元。阿里巴巴旗下的螞蟻集團，曾經要進行的眾所矚目的首次公開發行股票（IPO），則是於2020年末被臨時喊停，當局要求公司進行改革。

馬雲雖然遠離聚光燈，但仍動見觀瞻，因為北京如何對待他，被認為是中共當局對私營企業態度的指標。