陸國防部：個別國家在南海、釣島挑釁 將採必要措施

近期南海爭議頻傳，大陸國防部30日指出，針對個別國家在釣魚島、南海等問題上的「侵權挑釁行徑」，共軍「將採取必要措施，堅決捍衛自身領土主權和海洋權益」。

大陸國防部發言人譚克非30日下午在記者會上，針對日非防長會談關切東海、南海議題一事，做出上述回應。譚克非指出，「一段時期以來，一些國家抱守冷戰思維和零和博弈觀念，借所謂『中國脅迫』、『中國軍事威脅』等『小院高牆』、軍力擴張，「我們對此堅決反對」。

他還針對美國防長表示該國國防預算旨在應對中國挑戰的說法回應稱，「一直以來，世界各國中國防預算最高的是美國，四處發動戰爭、製造動盪的也是美國。美國才是世界和平安全與穩定的最大威脅」。

此外，譚克非也公開批評美英澳「AUKUS」聯盟，指出其「毫無益處、危害極大」，且會製造核擴散風險、可能誘發軍備競賽、加劇地區緊張形勢。而這是大陸國防部首度以「危害極大」來表述「AUKUS」聯盟。

而就大陸國防部工作組近期赴印度參加上合組織國防部國際軍事合作部門會議一事，譚克非則進一步指出，3月中下旬大陸還分別派員赴印參加上合組織防長會人道主義救援減災和軍事醫學研討會，並通過視訊方式參加上合組織成員國國防部專家工作組會議。「參會期間，中方代表與各方密切交流互動，達到了深化互信、推動合作的目的」。

南海近期的局勢相當複雜，據觀察者網報導，大陸「中國-東南亞南海研究中心」理事會主席、華陽海洋研究中心理事長吳士存30日在博鰲論壇也提出六點建議，呼籲美國應該減少並停止針對中國大陸的軍事和準軍事行動、應該停止向菲律賓發出錯誤和誤導性的信號，避免菲律賓鋌而走險。他指出，「前不久國際媒體炒作的鐳射事件，事實上是菲律賓試圖對仁愛礁進行設施的加固」。